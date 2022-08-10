Sanofi расширит свое присутствие в Китае с помощью контракта с местной компанией

Sanofi укрепляет свои позиции в Китае, заключив контракт с местным производителем Innovent. Компании будут вместе разрабатывать средства от рака.

Французская Sanofi и китайская компания Innovent Biologics подписали соглашение о стратегическом партнерстве, пишет PharmaLive. Целью соглашения будет разработка и коммерциализация инновационных методов лечения пациентов с трудноизлечимыми видами рака в Китае.

Сделка будет сконцентрирована на двух активах Sanofi, находящихся на клинической стадии: SAR408701 (tusamitamab ravtansine), конъюгат антитела на III фазе испытаний, нацеленном на белок CEACAM5 на поверхности опухоли, и SAR444245, которое в настоящее время находится на этапе II исследований. Оба кандидатных средства будут исследоваться в комбинации с Tyvyt (sintilimab), ингибитором контрольной точки Innovent.

Лицензионное соглашение предоставит Innovent эксклюзивные права на разработку и маркетинг tusamitamab в Китае. Взамен Sanofi получит до 81 млн долл. в виде поэтапных платежей и гонораров. В рамках сделки обе компании будут совместно работать над SAR444245: Innovent возьмет на себя ответственность за клиническую стадию, а Sanofi будет отвечать за коммерциализацию. Innovent также будет иметь право на получение до 61 млн долл. по достижении SAR444245 определенных этапов и роялти.

Помимо сотрудничества по разработке лекарств, Sanofi также потратит значительные средства на Innovent. Компания вложит более 300 млн долл. в обыкновенные акции китайской фирмы.

«Это стратегическое сотрудничество с Innovent не только ускорит разработку, доступ на рынок и будущую коммерциализацию двух наших ключевых онкологических препаратов в… комбинациях с sintilimab, но и укрепит наше общее присутствие в онкологической сфере в Китае», — заявил глобальный руководитель исследований и разработок в Sanofi Джон Рид.

Николай Соколов

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