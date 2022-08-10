В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет России в 200 млрд рублей

Рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармацевтической отрасли. Чтобы достичь к 2030 году лекарственного суверенитета России и экспортировать не менее 50 собственных оригинальных отечественных препаратов, понадобится 200 млрд руб.

Россия к 2030 году может достичь лекарственного суверенитета, а также экспортировать не менее 50 собственных оригинальных препаратов. Об этом говорится в концепции поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки, пишет РБК. Подлинность документа подтвердили три источника, знакомых с его содержанием. Издание направило запрос в Минобрнауки и Минпромторг.

Согласно концепции, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы (оригинальные и другие) занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% – в количественном. Сейчас российские оригинальные препараты занимают долю в 11% в рублях и 5% в упаковках.

Произведенные в стране активные фармсубстанции используются только в 20% лекарств, производимых в стране. В планах – довести этот показатель до 75%. Еще одна цель – обеспечить российское производство субстанций отечественными интермедиатами (87% всех интермедиатов производится в Китае).

Кроме того, к 2030 году предполагается вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных российских лекарств. Один из собеседников РБК заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд руб. Другой источник отметил, что эта сумма намного меньше, чем средства, которые возможно будет выручить, если концепция будет исполнена.

Рабочая группа предложила такие меры поддержки, как грантовое финансирование этапов разработки лекарств, система гарантий закупки лекарств у производителей, гибкая процедура регистрации препаратов (включая ускоренную регистрацию со второй фазы клинических исследований), налоговые преференции и формирование центров компетенций на базе ведущих университетов.

В конце марта правительство сформировало еще один пакет мер по поддержке экономики. В их числе импортозамещение и упрощенная регистрация лекарств и медицинских изделий. У людей должна быть возможность приобретать необходимые препараты, несмотря на санкции, заявил тогда премьер-министр Михаил Мишустин.

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Артем Косенок

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