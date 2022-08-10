Минздрав начал процедуру регистрации препарата против всех видов оспы

Компания «Вектор» подала заявку на регистрацию в России препарата «НИОХ-14». Препарат прошел первую фазу клинических испытаний. По мнению разработчика, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Минздрав начал процедуру регистрации препарата «НИОХ-14». Заявку подал Центр «Вектор». Запись об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат регистрируется в виде капсул, 200 мг.

Лекарство «НИОХ-14» – это ингибитор, который блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина. Препарат является совместной разработкой Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова и ГНЦ ВБ «Вектор». Молекула обладает противовирусной активностью в отношении ортопоксвирусов, к которым относится натуральная оспа, а также оспа обезьян. Препарат демонстрирует низкую токсичность, а также эффективность при применении в малых дозах.

Химический препарат «НИОХ-14» прошел I фазу клинических испытаний, которая завершилась в конце 2021 года.

В мире для лечения оспы одобрены противовирусные лекарства tecovirimat и brincidofovir.

В конце июля ФМБА также заявляло о проведении научных исследований по разработке технологий производства препарата для лечения заболеваний, вызываемых поксвирусами.

В России зарегистрировано три вакцины для профилактики оспы. При этом иммунизация от натуральной оспы и оспы обезьян не входит в действующий Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Вероника Догузова

pharmvestnik