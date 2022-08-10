Минздрав определил поставщика пневмококковой вакцины

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) 8 августа провел аукцион на поставку пневмококковой вакцины. Победителем признана заявка производителя «Петровакс», на площадке которого выпускается готовая лекарственная форма препарата «Превенар» компании Pfizer.

ФЦПиЛО провел два аукциона на поставку пневмококковой вакцины. Первый на 900 947 доз с начальной ценой 1,37 млрд руб. и второй на 724 844 дозы с начальной ценой 1,1 млрд руб. Оба контракта будут заключены по начальным ценам.

Минздрав в 2022 году три раза пытался определить поставщика пневмококковой вакцины. Первые два аукциона на поставку 2 089 250 доз были объявлены в марте, аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Аналогичная ситуация была в апреле: тоже два аукциона на то же количество доз и ни одной заявки. Разница была лишь в цене.

В марте стоимость дозы была 1441,65 руб. ФЦПиЛО ориентировался на договор 2020 года, который был заключен с «Петроваксом» на сумму 9,84 млрд руб. По этому контракту за два года – 2020 и 2021 – поставлено 6 818 149 доз.

В апреле, поскольку на предыдущий аукцион не пришел ни один потенциальный поставщик, начальной ценой стала стоимость препарата, зарегистрированная в ГРЛС. Это 1 518,62 руб. за дозу.

Позже стало известно, что владелец регистрационного досье «Превенара» Pfizer подала заявку на повышение цены по постановлению 1771, которое позволяет это сделать в случае риска дефицита. Компании отказали, поскольку, как сообщил «Коммерсантъ», производитель не смог обосновать необходимость повышения цены.

«Мы столкнулись с проблемой закупки пневмококковой вакцины, потому что бюджет принят, потребности согласованы. Тем не менее производитель говорит, что цена не выгодна, нужно ее перерегистрировать. Тогда возникает вопрос, где сразу взять деньги, чтобы обеспечить граждан, есть социальные последствия решений, которые принимают компании не заблаговременно, а ситуативно. Прогнозирование должно осуществляться раньше», — прокомментировала ситуацию руководитель ФЦПиЛО Елена Максимкина во время Петербургского экономического форума.

В итоге новый аукцион в конце июля был объявлен по прежней цене ГРЛС – 1 518,62 руб. за дозу, которая действует с 2014 года. При этом объем поставок снизился до 1 625 791 дозы.

Елена Калиновская

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