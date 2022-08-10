Россияне стали скупать экспресс-тесты на коронавирус

Россияне купили в июле в 2,6 раза больше экспресс-тестов на COVID-19, чем месяцем ранее. Также был зафиксирован спрос на одноразовые медицинские маски и антисептики.

В июле в 2,6 раза вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19, чем месяцем ранее. Такие данные озвучил «Ведомостям» представитель ресурса «Чек индекс», анализирующего статистику ​​крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обслуживающего примерно треть всех онлайн-касс в стране. Абсолютные показатели он не раскрыл.

Представитель сервиса Moneyplace, который отслеживает продажи у интернет-ритейлеров, сообщил, что в июле на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс. Маркет» и «Сбермегамаркет» – было реализовано более 8,2 тыс. экспресс-тестов. Это в 2,3 раза больше, чем было в июне.

За последние полгода экспресс-тесты продавались на маркетплейсах стабильно, но рост спроса начался 4 июля, сообщил представитель Moneyplace. Согласно подсчетам «Чек индекса», продажи выросли лишь во второй половине июля. С 1 по 5 августа россияне купили экспресс-тестов на 29% больше, чем в аналогичные даты в июле, рассказал представитель оператора фискальных данных «Такском». Абсолютные значения он также не предоставил.

С середины июля «Чек индекс» зафиксировал также рост продаж одноразовых медицинских масок и антисептиков. Неделя к неделе россияне стали покупать их на 15–20% больше в натуральном выражении. Продажи противовирусных лекарств в июле выросли на 13% по сравнению с июнем.

По данным оперштаба, в начале июля начался рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. На 8 августа было выявлено свыше 17,8 тыс. новых случаев. За сутки умерли 45 человек. Количество госпитализаций составило 1,2 тыс. человек. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%.

В январе на фоне новостей о быстром распространении варианта коронавируса «Омикрон» розничные продажи экспресс-тестов, масок и санитайзеров в России также резко выросли. Наибольший рост показали продажи экспресс-тестов.

Фото: chandlervid85/ru.freepik.com

Артем Косенок

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