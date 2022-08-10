Lilly заплатит более 180 млн долларов за мошенничество с программой Medicaid США

Eli Lilly оштрафовали на 180 млн долл. за мошенничество с американской национальной страховой программой Medicaid.

Присяжные признали виновной компанию Eli Lilly в обмане американской страховой программы. Компания выплатит 183 млн долл. в качестве компенсации за ущерб, сообщает European Pharmaceutical Review.

Компанию обвиняли в том, что она вопреки закону не предоставляла скидки по страховой программе Medicaid. Изначально от Eli Lilly требовали 63 млн долл., в итоге сумма иска выросла почти в три раза.

«Присяжные высказались. Eli Lilly сознательно нарушила Закон о неправомерных претензиях и обманула программу Medicaid на 61 млн долл. денег налогоплательщиков», — заявил Дэн Миллер из фирмы Walden Macht & Haran, которая вела дело.

Иск против компании подал Рональд Дж. Стрек восемь лет назад. Это не первый иск, который он подает против производителей лекарств за предполагаемые неправомерные действия, связанные с программой скидок на лекарства Medicaid. Предыдущие судебные иски от Стрека помогли вернуть Medicaid более 350 млн долл.

К примеру, Bristol-Myers Squibb подписала мировое соглашение на 75 млн долл. в ходе судебного дела о непредоставлении скидок, 125 млн долл. должны заплатить Astellas и Amgen за незаконные выплаты пациентам на собственные продукты в рамках Medicaid. AstraZeneca должна выплатить 46 млн долл. за недостаточное финансирование скидок по Medicaid.

Николай Соколов

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