ФАС выявила новый картель на рынке медицинских изделий

ФАС России признала ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост» нарушившими антимонопольное законодательство. По мнению ФАС, 11 компаний договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования 17 регионов страны, сообщает ее пресс-служба.

В 2017—2019 годах фирмы, зарегистрированные в Москве и Московской области (из них пять — по одному и тому же адресу), заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя на общую сумму свыше 125 млн руб. При этом на торгах они снижали НМЦК в пределах 2%, зачастую пользовались одним и тем же IP-адресом для подачи заявок, и их контактные данные нередко совпадали, указывает ФАС.

В рамках рассмотрения дела три компании предпочли добровольно заявить в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, чтобы воспользоваться примечанием к ст.14.32 КоАП РФ, в соответствии с которым у них есть шанс быть полностью освобожденными от какой-либо административной ответственности.