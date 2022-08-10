Рабочая группа в правительстве подготовит новую промышленную политику

В правительстве планируют разработать новую промышленную политику, учитывая условия, в которых оказался российский рынок из-за санкционного давления. Этим занимается новая рабочая группа.

В экспертном центре при правительстве создали отдельную рабочую группу, которая занимается разработкой новой промышленной политики. Ее участники подготовили промежуточный доклад о проблемах, в том числе и фармпромышленности, а также обозначили возможные пути их решения. «ФВ» ознакомился с докладом.

Авторы отметили высокую зависимость отрасли от импорта. А также выделили три ключевые проблемы: поставки фармсубстанций, стандартных образцов и упаковки.

Маргарита Грошева

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