В Минобрнауки опровергли сообщение о разработке концепции поддержки фармотрасли

В Министерстве науки и высшего образования опровергли сообщение о разработке концепции поддержки фармацевтической отрасли. В ведомстве были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, но не готовились программные документы. Накануне РБК сообщил, что рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармотрасли.

При Минобрнауки были созданы рабочие группы по ключевым отраслям, в том числе «Лекарственные препараты и медицинские изделия». Однако не готовились программные документы и концепции стратегий развития отдельных отраслей, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что рабочие группы были созданы в рамках формирования предложений по организации работы по научно-технологическому развитию российской экономики. По итогам работы группы «Лекарственные препараты и медицинские изделия» было предварительно проанализировано состояние отрасли и подготовлены предложения по развитию сферы исследований и разработок, подготовки кадров и развития промышленности страны в контексте научно-технологического развития экономики страны в целом.

«При этом в задачи рабочих групп не входили вопросы подготовки программных документов или разработки концепций стратегий развития отдельных отраслей, и, соответственно, в рамках работы указанных групп такие документы не готовились», – возразили в ведомстве в ответ на сообщение, опубликованное в СМИ.

Накануне РБК со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием документа, сообщил, что рабочая группа при Минобрнауки разработала концепцию поддержки фармотрасли. Так, согласно ей, к 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведенные в стране лекарства и диагностические системы (оригинальные и другие) занимали бы 75% рынка в денежном выражении и 85% – в количественном. Кроме того, к этому году предполагается вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных российских лекарств. Один из собеседников издания заявил, что на эти цели потребуется не менее 200 млрд руб.

Фото: ededchechine/ru.freepik.com

Артем Косенок

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