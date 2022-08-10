Novavax вдвое снизила прогноз выручки на 2022 год

Американская Novavax в два раза снизила прогноз выручки на 2022 год, так как не ожидает дальнейших продаж своей вакцины от COVID-19 в США в этом году из-за глобального избытка предложения и слабого спроса. Акции компании упали на 33%, пишет Reuters.

Novavax теперь ожидает, что общий доход в текущем году составит от $2 млрд до $2,3 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в $4 млрд-$5 млрд.

«В прошлом месяце инъекция была разрешена для использования взрослыми в Соединенных Штатах, где она вызвала интерес у тех, кто скептически относится к новаторской технологии матричной РНК от лидеров рынка Pfizer и Moderna», – пишет издание.

Однако, согласно последним правительственным данным, на сегодняшний день в стране была введена только 7381 доза вакцины Novavax.

«Я считаю, что мы опоздали с выходом на рынок, и вакцинация в США была обусловлена ​​тем, что было доступно и доказало свою эффективность, мРНК-вакцинами», – сказал главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Novavax также не ожидает получения заказа в 2022 году от объекта COVAX, который поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и глобальным альянсом по вакцинам Gavi.

По данным компании, с 1 июля выручка Novavax составила более $400 млн.

gxpnews