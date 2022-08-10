Депздрав Москвы опроверг сообщение об использовании просроченных вакцин

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что в поликлиниках столицы вакцинируют просроченными препаратами «Спутник V». Сроки его годности были продлены, пояснили в департаменте.

Сообщение о том, что в поликлиниках столицы проводят вакцинацию против коронавируса просроченными препаратами «Спутник V», не соответствует действительности. Сроки годности вакцины были продлены, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Согласно письму Министерства здравоохранения от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера. Кроме того, в документе говорится, что вакцину против коронавируса с более ранним истечением срока годности необходимо применять в приоритетном порядке», – говорится в сообщении (цитата по РИА «Новости).

Отмечается, что в июле этого года Минздрав осуществил новую поставку вакцины «Спутник V» в медицинские организации Департамента здравоохранения Москвы с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в одной из столичных поликлиник пациенту предложили поставить прививку вакциной «Спутник V», срок годности которой истек в мае. По словам мужчины, медики предупредили об этом, заявив, что другой вакцины нет.

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Артем Косенок

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