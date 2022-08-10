Минздрав рекомендовал к включению в ЖНВЛП еще 9 препаратов

Минздрав 4 и 5 августа провел заседания Комиссии по формированию лекарственных перечней. Комиссия рекомендовала включить в ЖНВЛП девять препаратов, а четыре предложения по расширению ВЗН отклонила.
Минздрав опубликовал протоколы заседаний Комиссии по формированию лекарственных перечней, прошедших 4 и 5 августа. В 2022 году предложения по изменению перечней рассматривались в четвертый раз. Первые два заседания прошли в феврале, еще одно – в апреле.
Среди одобренных лекарств больше всего противоопухолевых препаратов – три МНН и столько же противовирусных.
В числе лекарств для онкобольных – пэгаспаргаза. Препарат впервые был зарегистрирован в России в 2007 году, но в 2017-м производитель Medac GmbH перестал привозить лекарство в Россию. В 2019 году онкологи сообщили о недостатке препарата. В апреле 2020 года правительство распоряжением выделило 273,5 млн руб. из резервного фонда правительства на субсидию «Московскому эндокринному заводу» для закупки, ввоза и доставки 1,5 тыс. упаковок препарата. В 2022 году Servier зарегистрировала лекарство.
В ЖНВЛП будет включен комбинированный антиретровирусный препарат тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, который вызвал беспокойство пациентов. Как сообщал «ФВ», организация «Коалиция по готовности к лечению» в июне 2022 года обратилась в Минздрав с просьбой включить препарат при условии проведения дополнительных клинических исследований.
Как сообщается на сайте организации, ее представитель Денис Годлевский, принимавший участие в заседании Комиссии, обратился к компании-производителю с просьбой разъяснить вопрос о проведении дополнительных клинических исследований. «От представителей компании было получено заверение о предоставлении таких данных и проведении встречи с представителями пациентских организаций осенью этого года», – сообщила организация.
Там также отметили существенное снижение цены на препарат – 5,5 тыс. руб. Это дешевле стоимости даже только одного элсульфавирина в государственных закупках в 2020-2022 годах.
Комиссия отклонила все заявки на включения препаратов в программу высокозатратных нозологий, причин – недостаток средств на новые препараты. В ВЗН не будут включены ибрутиниб, акалабрутиниб, венетоклакс, сипонимод.
Также отклонена заявка на исключение из ЖНВЛП лоперамида в форме таблетки-лиофилизат.
|Препараты, одобренные Комиссией по формированию перечней
|МНН
|Торговое наименование
|Производитель
|Лекарственная форма
|Цена, руб. за упаковку
|Перечень
|Заседания 4 и 5 августа
|Препараты для лечения заболеваний сердца
|Инклисиран
|Сибрава
|Novartis
|Р-р для подкож. введ.
|100 000
|ЖНВЛП
|Противоопухолевые препараты
|Дувелисиб
|Копиктра
|Sanofi
|капсулы
|250 000
|ЖНВЛП
|Пэгаспаргаза
|Онкаспар
|Servier
|лиофилизат
|102 243,99
|ЖНВЛП
|Алпелисиб
|Пикрэй
|Novartis
|таблетки
|134 862
|ЖНВЛП
|Антибактериальные препараты системного действия
|Цефотаксим+[Сульбактам]
|Кларуктам, Цефотаксим+Сульбактам
|Фармновации, Промомед Рус
|порошок
|355
|ЖНВЛП
|Противовирусные препараты системного действия
|Глекапревир+Пибрентасвир
|Мавирет
|AbbVie
|гранулы
|32 630,94
|ЖНВЛП
|Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин
|Элпида Комби
|Вириом
|таблетки
|5 500
|ЖНВЛП
|Препараты для лечения обструктивных заболеваний легких
|Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон
|Энерзейр Бризхалер
|Novartis
|Капсулы с порошком для инг.
|2 400
|ЖНВЛП
|Другие лечебные средства
|Кальция полистиролсульфонат
|Сорбистерит, Калимейт
|Fresenius Medical Care, Р-Фарм
|порошок
|1 500
|ЖНВЛП
|Заседание 27 апреля
|Препараты для лечения заболеваний сердца
|Пропранолол
|Гемангиол
|Pierre Fabre
|р-р для приема внутрь
|9 998,6
|ЖНВЛП
|Противоопухолевые препараты
|Инотузумаб озогамицин
|Биспонса
|Pfizer
|лиофилизат
|569 151
|ЖНВЛП
|Противоопухолевые гормональные препараты
|Даролутамид
|Нубека
|Bayer
|таблетки
|—
|ЖНВЛП
|Источник: Минздрав
Скорее всего эти препараты попадут в перечень ЖНВЛП в 2024 году. Поскольку Минздрав уже опубликовал проект поправок в лекарственные перечни, сформированный по итогу заседаний, прошедших до 27 апреля 2022 года.
Елена Калиновская
pharmvestnik