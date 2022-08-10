Минздрав рекомендовал к включению в ЖНВЛП еще 9 препаратов

Минздрав 4 и 5 августа провел заседания Комиссии по формированию лекарственных перечней. Комиссия рекомендовала включить в ЖНВЛП девять препаратов, а четыре предложения по расширению ВЗН отклонила.

Минздрав опубликовал протоколы заседаний Комиссии по формированию лекарственных перечней, прошедших 4 и 5 августа. В 2022 году предложения по изменению перечней рассматривались в четвертый раз. Первые два заседания прошли в феврале, еще одно – в апреле.

Среди одобренных лекарств больше всего противоопухолевых препаратов – три МНН и столько же противовирусных.

В числе лекарств для онкобольных – пэгаспаргаза. Препарат впервые был зарегистрирован в России в 2007 году, но в 2017-м производитель Medac GmbH перестал привозить лекарство в Россию. В 2019 году онкологи сообщили о недостатке препарата. В апреле 2020 года правительство распоряжением выделило 273,5 млн руб. из резервного фонда правительства на субсидию «Московскому эндокринному заводу» для закупки, ввоза и доставки 1,5 тыс. упаковок препарата. В 2022 году Servier зарегистрировала лекарство.

В ЖНВЛП будет включен комбинированный антиретровирусный препарат тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, который вызвал беспокойство пациентов. Как сообщал «ФВ», организация «Коалиция по готовности к лечению» в июне 2022 года обратилась в Минздрав с просьбой включить препарат при условии проведения дополнительных клинических исследований.

Как сообщается на сайте организации, ее представитель Денис Годлевский, принимавший участие в заседании Комиссии, обратился к компании-производителю с просьбой разъяснить вопрос о проведении дополнительных клинических исследований. «От представителей компании было получено заверение о предоставлении таких данных и проведении встречи с представителями пациентских организаций осенью этого года», – сообщила организация.

Там также отметили существенное снижение цены на препарат – 5,5 тыс. руб. Это дешевле стоимости даже только одного элсульфавирина в государственных закупках в 2020-2022 годах.

Комиссия отклонила все заявки на включения препаратов в программу высокозатратных нозологий, причин ­– недостаток средств на новые препараты. В ВЗН не будут включены ибрутиниб, акалабрутиниб, венетоклакс, сипонимод.

Также отклонена заявка на исключение из ЖНВЛП лоперамида в форме таблетки-лиофилизат.

Препараты, одобренные Комиссией по формированию перечней МНН Торговое наименование Производитель Лекарственная форма Цена, руб. за упаковку Перечень Заседания 4 и 5 августа Препараты для лечения заболеваний сердца Инклисиран Сибрава Novartis Р-р для подкож. введ. 100 000 ЖНВЛП Противоопухолевые препараты Дувелисиб Копиктра Sanofi капсулы 250 000 ЖНВЛП Пэгаспаргаза Онкаспар Servier лиофилизат 102 243,99 ЖНВЛП Алпелисиб Пикрэй Novartis таблетки 134 862 ЖНВЛП Антибактериальные препараты системного действия Цефотаксим+[Сульбактам] Кларуктам, Цефотаксим+Сульбактам Фармновации, Промомед Рус порошок 355 ЖНВЛП Противовирусные препараты системного действия Глекапревир+Пибрентасвир Мавирет AbbVie гранулы 32 630,94 ЖНВЛП Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин Элпида Комби Вириом таблетки 5 500 ЖНВЛП Препараты для лечения обструктивных заболеваний легких Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон Энерзейр Бризхалер Novartis Капсулы с порошком для инг. 2 400 ЖНВЛП Другие лечебные средства Кальция полистиролсульфонат Сорбистерит, Калимейт Fresenius Medical Care, Р-Фарм порошок 1 500 ЖНВЛП Заседание 27 апреля Препараты для лечения заболеваний сердца Пропранолол Гемангиол Pierre Fabre р-р для приема внутрь 9 998,6 ЖНВЛП Противоопухолевые препараты Инотузумаб озогамицин Биспонса Pfizer лиофилизат 569 151 ЖНВЛП Противоопухолевые гормональные препараты Даролутамид Нубека Bayer таблетки — ЖНВЛП Источник: Минздрав

Скорее всего эти препараты попадут в перечень ЖНВЛП в 2024 году. Поскольку Минздрав уже опубликовал проект поправок в лекарственные перечни, сформированный по итогу заседаний, прошедших до 27 апреля 2022 года.

Елена Калиновская

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