GSK заключила с Mersana крупнейший договор по доклинической разработке конъюгатов антител

GSK расширяет сотрудничество с компанией Mersana Therapeutics, сумма сделки может превысить 1,3 млрд долл. Это крупнейшее соглашение по разработке одного из типов онкопрепаратов — конъюгатов антител — на доклинической стадии.

GSK расширила сотрудничество с Mersana Therapeutics, сумма сделки может составить 1,3 млрд долл. Новое соглашение включает в себя разработку XMT-2056, доклинического актива Mersana, предназначенного для лечения нескольких видов рака, связанного с наличием белка HER-2. Об этом сообщает FierceBiotech.

Глобальное соглашение дает GSK эксклюзивную возможность совместной разработки и коммерциализации XMT-2056. Если GSK воспользуется этой возможностью, Mersana может заработать до 1,36 млрд долл. Это сделает сделку одной из крупнейших на сегодняшний день для конъюгатов антител с лекарственным средством (ADC) на доклинической стадии, к которым относится XMT-2056.

Разработанный с использованием платформы Mersana Immunosynthen XMT-2056 предназначен для активации врожденной иммунной системы посредством иммунного белка STING. Препарат также показал высокую эффективность при использовании совместно с уже одобренными методами лечения.

В конце этого года Mersana планирует запустить I фазу испытаний средства против рака молочной железы, желудка и немелкоклеточного рака легкого. В мае этого года FDA отметило препарат как орфанное лекарство от рака желудка.

Для GSK сделка предполагает возможность добавить еще один актив в портфель препаратов ADC. В августе 2020 года компания получила одобрение FDA на Blenrep, конъюгат антител с лекарственным средством для пациентов с множественной миеломой, у которых четыре предыдущих этапа терапии оказались безуспешными.

Николай Соколов

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