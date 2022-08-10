В Подольске начнут выпускать препараты для лечения редких заболеваний

Компания «НПО Петровакс Фарм», работающая в Подольске, реализует новый инвестиционный проект. В городском округе построят биофармацевтическое производство, где будут выпускать препараты для лечения редких орфанных заболеваний, приводящих к инвалидизации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего на сегодняшний день на предприятии работает порядка 500 человек, при этом компания продолжает развиваться. В рамках нового инвестпроекта в июле компания „НПО Петровакс Фарм” уже реализовала первую очередь и запустила серийное производство инъекционных препаратов мощностью 50 млн доз в год. Объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей», – сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Согласно проекту второй очереди, будет возведено четырехэтажное здание общей площадью более 3000 кв. м. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. На новых линиях будет осуществляться синтез субстанций и производство биотехнологических препаратов. Реализовывать продукцию будут в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Рабочие места предложат еще 70 профильным специалистам. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2023 года, отметили в пресс-службе.

Российская компания «НПО Петровакс Фарм» будет производить в городском округе Подольск препараты и вакцины для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и орфанных заболеваний. Например, препарат для терапии болезни Фабри. Сейчас 100% поставок осуществляет европейская компания, в случае ее ухода с российского рынка дети могут остаться без необходимого лечения.

Подмосковные фармпредприятия наращивают производство субстанций, стало известно ранее.

gxpnews