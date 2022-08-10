Бывшую компанию вице-президента Ассоциации наркологов уличили в картельном сговоре

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей 11 компаний – поставщиков медицинского оборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Одну из компаний – ООО «Медиатрейд» – в 2020 году ФАС проверяла на наличие аффилированности с руководством Ассоциации наркологов. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей 11 компаний – поставщиков медицинского оборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Одну из компаний – ООО «Медиатрейд» – в 2020 году ФАС проверяла на наличие аффилированности с руководством Ассоциации наркологов.

Вердикт вынесен в отношении компаний-поставщиков ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

По данным ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение, которые было реализовано на 30 торговых процедурах в Санкт-Петербурге, Московской, Вологодской, Самарской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Кемеровской, Тверской областях, Краснодарском, Пермском, Хабаровском, Алтайском краях, республиках Татарстан и Тыва. Поставщики на протяжении трех лет – с 2017 по 2019 год – участвовали в тендерах на поставку медицинских диагностических аппаратов, а также необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость контрактов составила 125,7 млн рублей.

Как отмечает ведомство, три из одиннадцати компаний добровольно заявили в ФАС о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, названия этих компаний не раскрываются. Поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование и реагенты и отразиться на бюджетных расходах и стоимости услуг в медучреждениях, отметили представители регулятора.

Из материалов антимонопольного дела следует, что в конце 2021 года в ФАС от Управления МВД по Северо-Восточному округу Москвы поступили материалы в связи с ограничением конкуренции на торгах со стороны 11 юрлиц. Рассмотрев полученные сведения, 20 декабря 2021 года ведомство возбудило антимонопольное дело.

Признаки сговора выразились в наличии единой модели поведения, отказе от конкурентной борьбы между собой, минимальном снижении начальной максимальной цены контракта, которое при торгах составляло от 0,5% до 2%, а также систематическом использовании одних и тех же IP-адресов для подачи заявок на участие в торгах. Идентичны были и свойства файлов первых и вторых частей заявок, также совпадали дата и время подачи и контактные данные – номера телефонов и адреса местонахождения. Помимо этого, ведомство ссылалось на совпадение данных в различных письмах и документах компаний и «наличие подозрительных финансовых операций» между компаниями.

Дело рассматривалось более шести месяцев, в итоге 11 компаний были признаны виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Поставщикам грозит оборотный штраф в размере до 50% от суммы начальных максимальных цен контрактов по ч. 2 ст. 14.32 КоАП (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения). Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, подчеркнули в ФАС.

С требованием провести проверку в отношении компании «Медиатрейд» в феврале 2020 года в ФАС обращался депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Поводом послужили данные прокуратуры Москвы: выяснилось, что компанией «Медиатрейд» до сентября 2016 года владел нынешний вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев, при этом дистрибьютор неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче.

Проверка проходила в том числе в отношении главы ассоциации Евгения Брюна. Как уточняли «Известия», доследственную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), проводил ОМВД «Останкинский» (подчинен УМВД по СВАО Москвы). Контрольные мероприятия проходили на фоне ажиотажного спроса на тестирование – в ноябре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей, по которому для получения водительского удостоверения нужно было в обязательном порядке сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Однако затем вступление в силу правил было отложено.

По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на июль 2022 года владельцем московского ООО «Медиатрейд» является Павел Лошаков, ему же принадлежат компании «Нарколаб» и «Импульсмед». Выручка «Медиатрейда» в 2021 году составила 20,4 млн рублей, чистая прибыль – 321 тысяча рублей. Компании «Медиатрейд», «Импульсмед» и «Трастмед» возглавляет один и тот же гендиректор – Павел Лушин. Компании «Битест», «Империя», «Фармпост», «Маджести» принадлежат Денису Кутейникову, выручка крупнейшего поставщика – «Битест» – в 2021 году составила 340,6 млн рублей, чистая прибыль – 620 тысяч рублей. Компанией «Медгород» владеет Владислав Кузнецов, в 2021 году поставщик выручил 62,6 млн рублей, чистая прибыль составила 639 тысяч рублей. Еще одна компания – «Глобал Парк» – принадлежит Сергею Васильеву, выручка компании в 2021 году составила 79 млн рублей, чистая прибыль –15,8 млн рублей. Юрлицо ООО «Оллтест» ликвидировано.