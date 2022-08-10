Препараты и медизделия вошли в перечень приоритетной импортной продукции

Минюст 5 августа зарегистрировал приказ Минпромторга от 21 июля 2022 года об утверждении перечня приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от Росэксимбанка (с мая банк выдает отечественным компаниям кредиты на закупку необходимой импортной продукции). Согласно перечню Минпромторга, речь идет в том числе о лекарственных средствах, вате, марле, бинтах, диагностических и лабораторных реагентах. Минюст 5 августа зарегистрировал приказ Минпромторга от 21 июля 2022 года об утверждении перечня приоритетной импортной продукции, на которую российские предприятия могут получить специальное финансирование от Росэксимбанка (с мая банк выдает отечественным компаниям кредиты на закупку необходимой импортной продукции). Согласно перечню Минпромторга, речь идет в том числе о лекарственных средствах, вате, марле, бинтах, диагностических и лабораторных реагентах.

К приоритетной для импорта продукции Минпромторг отнес гормоны, антибиотики, железы для органотерапии (а также их экстракты и секреты), гепарин и другие вещества человеческого и животного происхождения для использования в профилактических или терапевтических целях; человеческую кровь и кровь животных, подготовленную для использования в терапевтических, диагностических или профилактических целях; иммунные сыворотки и иммунологические продукты, полученные методами биотехнологии; модифицированные и немодифицированные клеточные культуры и вакцины.

В перечень также вошли лекарственные средства, состоящие из смеси двух и более компонентов или смешанных и несмешанных продуктов, ферментные препараты, а также вата, марля, бинты и аналогичные изделия, например, перевязочные материалы или лейкопластыри, реагенты диагностические или лабораторные для определения малярии, вируса Зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода Aedes, и для определения группы крови.

В списке среди прочего фигурируют приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии и стоматологии, включая сцинтиграфическую и электромедицинскую аппаратуру, приборы для исследования зрения, а также ортопедические приспособления, включая костыли, хирургические ремни, бандажи и шины, искусственные части тела, слуховые аппараты и другие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности.

В перечень приоритетной для импорта продукции Минпромторг также включил аппаратуру, основанную на использовании рентгеновского альфа, бета, гамма или другого ионизирующего излучения, предназначенную для медицинского, хирургического или стоматологического использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, а также щиты, пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения.

В мае 2022 года лекарства, фармсубстанции и медицинские изделия, за исключением небольшой группы и запчастей, не попали в перечень товаров для параллельного импорта.