В Московской области отменили аукцион на офсетный контракт по лекарствам на 4,5 млрд рублей

Ведомство объявило тендер на заключение офсетного контракта в начале апреля 2022 года.
Согласно ЕИС в сфере закупок, по офсетному контракту должны были производиться препараты для терапии сердечно-сосудистых заболеваний с МНН апиксабан, дабигатрана этексилат, тикагрелор и ривароксабан, лексредства против астмы с МНН будесонид, будесонид+формотерол, гликопиррония бромид и гликопиррония бромид+индакатерол, а также препараты с МНН голимумаб (от ревматоидного артрита), мацитентан (для терапии легочной гипертензии), элтромбопаг (применяется при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре) и севеламер (для лечения гиперфосфатемии у взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью).
По условиям контракта предусматривалось вложение инвестором не менее 1 млрд рублей в модернизацию или освоение производства препаратов в Московской области. На налаживание производства ему давалось три года. Офсетный контракт предполагалось заключить с компанией – победителем аукциона на шесть лет.
В случае если бы офсетный контракт заключили, он стал бы для региона вторым. Первый конкурс на офсетный контракт, предполагающий модернизацию или организацию производства лекарств по 26 МНН, Московская область объявила в мае 2019 года. Его выиграла «ПСК Фарма». Сумма контракта составила 1,678 млрд рублей.
Фото: mobillegends.net