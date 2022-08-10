В Московской области отменили аукцион на офсетный контракт по лекарствам на 4,5 млрд рублей

Комитет по конкурентной политике Московской области 8 августа отменил конкурс на заключение офсетного контракта на поставку лекарств, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства. Стоимость контракта должна была составить 4,54 млрд рублей. Комитет по конкурентной политике Московской области 8 августа отменил конкурс на заключение офсетного контракта на поставку лекарств, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства. Стоимость контракта должна была составить 4,54 млрд рублей.

Ведомство объявило тендер на заключение офсетного контракта в начале апреля 2022 года.

Согласно ЕИС в сфере закупок, по офсетному контракту должны были производиться препараты для терапии сердечно-сосудистых заболеваний с МНН апиксабан, дабигатрана этексилат, тикагрелор и ривароксабан, лексредства против астмы с МНН будесонид, будесонид+формотерол, гликопиррония бромид и гликопиррония бромид+индакатерол, а также препараты с МНН голимумаб (от ревматоидного артрита), мацитентан (для терапии легочной гипертензии), элтромбопаг (применяется при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре) и севеламер (для лечения гиперфосфатемии у взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью).

По условиям контракта предусматривалось вложение инвестором не менее 1 млрд рублей в модернизацию или освоение производства препаратов в Московской области. На налаживание производства ему давалось три года. Офсетный контракт предполагалось заключить с компанией – победителем аукциона на шесть лет.

В случае если бы офсетный контракт заключили, он стал бы для региона вторым. Первый конкурс на офсетный контракт, предполагающий модернизацию или организацию производства лекарств по 26 МНН, Московская область объявила в мае 2019 года. Его выиграла «ПСК Фарма». Сумма контракта составила 1,678 млрд рублей.