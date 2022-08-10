Sartorius приобретает британскую компанию Albumedix за $501,5 млн

Медико-биологическая группа Sartorius подписала окончательное соглашение о приобретении всех находящихся в обращении акций британской компании Albumedix у частных инвесторов в рамках сделки на сумму почти $501,5 млн (415 млн фунтов стерлингов). Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Sartorius осуществит поглощение через свою подгруппу Sartorius Stedim Biotech, зарегистрированную во Франции. Приобретение Albumedix направлено на расширение портфеля новых передовых терапевтических решений Sartorius.

Компания Albumedix, основанная в 1984 году, предлагает растворы на основе рекомбинантного альбумина. Рекомбинантный человеческий альбумин является жизненно важным компонентом для производства новых биофармацевтических препаратов, особенно для таких модальностей, как вирусная терапия и вакцины.

С приобретением компания станет частью подразделения Bioprocess Solutions компании Sartorius. Генеральный директор Albumedix Йонас Мёллер и его исполнительная команда продолжат руководить компанией.

Кроме того, нынешнее предприятие в Ноттингеме будет преобразовано в центр передового опыта для производства критического сырья и инноваций в соответствии с требованиями GMP.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца третьего квартала этого года при условии получения необходимых разрешений.

gxpnews