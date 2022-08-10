СМИ: в России возможен дефицит «Спутника V»

В России может возникнуть дефицит вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как пишет издание, спрос на прививки растет на фоне новой волны коронавируса, в ряде регионов – в три раза. Производители препарата в 2022 году выпустили всего порядка 2,4 млн доз против 100 млн доз в 2021 году. При этом значительную часть прошлогодней вакцины уже использовали.

По данным специалиста одной из фармацевтических компаний, на которого ссылается «Коммерсантъ», в первой половине текущего года объем производства «Спутника V» упал на 97%, а «Спутника Лайт» – на 95% по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, это связано со снижением заболеваемости. Но если заболеваемость COVID-19 и рост спроса на прививку продолжат расти, может возникнуть острый дефицит в вакцине.

В Минздраве РФ заявили, что объем запасов препарата достаточен даже при резком подъеме спроса на прививки со стороны россиян.

gxpnews