Минздрав установит действие разрешения на ввоз незарегистрированных препаратов сроком на год

Минздрав предложил установить срок действия разрешения на ввоз незарегистрированных препаратов на один год. Под исключение попадут препараты для клинических исследований и фонда «Круг добра».

Минздрав предложил установить срок действия разрешения на ввоз незарегистрированных препаратов на один год. В течение этого срока можно будет по одному документу ввозить разные партии лекарственных средств. Само постановление должно вступить в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения ‎в Российскую Федерацию» размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Под исключение попадают лекарственные средства, предназначенные для проведения клинических исследований, заключение для которых выдается на период проведения испытания. Также проект постановления не распространяется на орфанные препараты для фонда «Круг добра». Документ вносит уточнение, что заявителем заявление и проект заключения не представляются, а заполняются в личном кабинете на портале госуслуг.

Артем Косенок

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