«Ростех» за 436 млн рублей запустил производство вакуумных пробирок в Балашихе

ГК «Ростех» начала в Балашихе Московской области производство вакуумных пробирок для забора венозной крови по полному циклу – от литья пробирок до сборки и укупорки. Инвестиции в проект составили 426 млн рублей. ГК «Ростех» начала в Балашихе Московской области производство вакуумных пробирок для забора венозной крови по полному циклу – от литья пробирок до сборки и укупорки. Инвестиции в проект составили 426 млн рублей.

Мощность производственной линии составляет 12 тысяч пробирок в час с возможностью увеличения. Планируется, что к 2024 году объем выпуска медизделий достигнет не мене 70 млн штук в год.

Площадь производственного цеха на базе Научно-исследовательского инженерного института составляет более 1,2 тысячи кв. м. На предприятии действует лаборатория для подготовки реагентов и экспертной проверки готовых пробирок. Продукция практически полностью состоит из отечественного сырья.

«В настоящий момент порядка 60% пробирок на рынке приходится на импорт. <…> Стоимость российских пробирок заметно ниже, качество не уступает зарубежным образцам. Это позволит значительно нарастить долю российских изделий на рынке уже в ближайшей перспективе», – рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В июне 2019 года Рыбинский завод приборостроения (РЗП, входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») также запустил производственную линию по выпуску микропробирок типа «Эппендорф» из медицинского пластика. На начальном этапе мощность предприятия составляла 85 млн медизделий в год, объем инвестиций в проект не раскрывался.

В июне 2021 года структуры ГК «Ростех» (холдинг «Швабе» и «РТ-Развитие бизнеса») и «Ташир Медика» Самвела Карапетяна подписали соглашение о создании единой службы клинической лабораторной диагностики в России. Предполагается, что федеральный оператор централизует лабораторные исследования в ряде регионов для оптимизации затрат и расширения панели выполняемых анализов. Объем инвестиций в проект не раскрывается.