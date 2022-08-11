«Петровакс» поставит пневмококковую вакцину от Pfizer для НКПП

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ подвело итоги двух аукционов общей стоимостью 2,47 млрд рублей на поставку пневмококковой вакцины, входящей в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Речь о препарате Превенар-13 от Pfizer. НПО «Петровакс Фарм», на площадке которого выпускается готовая форма препарата Pfizer, стало его поставщиком. ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ подвело итоги двух аукционов общей стоимостью 2,47 млрд рублей на поставку пневмококковой вакцины, входящей в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Речь о препарате Превенар-13 от Pfizer. НПО «Петровакс Фарм», на площадке которого выпускается готовая форма препарата Pfizer, стало его поставщиком.

«Петровакс» поставит ФКУ Минздрава 1,6 млн доз вакцины Превенар-13 по цене 1,5 тысячи рублей за дозу (согласно ГРЛС).

В марте 2022 года ведомство не смогло закупить вакцины Превенар-13 от Pfizer для профилактики пневмококковой инфекции и Пентаксим от Sanofi для профилактики пяти заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и болезней, вызванных гемофильной палочкой. Общая стоимость не состоявшихся тогда аукционов по этим препаратам составила 7,7 млрд рублей, причем начальные цены на вакцины не изменились по сравнению с прошлым годом (они составили 1,4 тысячи рублей и 1,13 тысячи рублей за единицу).

В апреле-мае поставщики также не приняли участия в аукционах ФКУ Минздрава по закупке этих препаратов. Тогда начальной ценой на вакцины стала их стоимость, зарегистрированная в ГРЛС (1,5 тысячи рублей за дозу Превенар-13 и 1,1 тысячи рублей за дозу вакцины Пентаксим).

В конце мая французская Sanofi и «Нанолек» (производит Пентаксим в России по полному циклу), а также Pfizer подали документы на пересмотр цен на их вакцины, однако ФАС не согласовала перерегистрацию.

Источник: ЕИС в сфере закупок