На российском рынке появились компьютерные томографы белорусской Adani

Российское представительство белорусского производителя медоборудования Adani зарегистрировало 128-срезовый компьютерный томограф Ventum Pro 128. Этот аппарат создан на основе локализованной версии китайских томографов серии Insitum от компании Sinovision Technologies. Ранее, в мае 2022 года, Adani получила регудостоверение Росздравнадзора на 32-срезовый томограф. Стоимость изделия на российском рынке не раскрывается. Российское представительство белорусского производителя медоборудования Adani зарегистрировало 128-срезовый компьютерный томограф Ventum Pro 128. Этот аппарат создан на основе локализованной версии китайских томографов серии Insitum от компании Sinovision Technologies. Ранее, в мае 2022 года, Adani получила регудостоверение Росздравнадзора на 32-срезовый томограф. Стоимость изделия на российском рынке не раскрывается.

Регудостоверение на томограф с местом производства ЗАО «Линев-Адани» в Минске выдано Росздравнадзором 4 августа 2022 года.

Компьютерный томограф построен на основе модели Insitum китайского производителя Sinovision Technologies, в зависимости от исполнения в нем могут быть использованы оригинальные узлы из КНР или части собственного производства ЗАО «Линев Адани», включая детектор, стол для пациента и пульт управления. В качестве излучателя используется рентгеновская трубка разработки Dunlee (Германия – США). Томограф зарегистрирован в двух версиях – томограф рентгеновский компьютерный Ventum Pro 128 и Ventum Pro 128S.

Томограф стал вторым, заявленным как аппарат белорусского производства. В мае 2022 года Росздравнадзор выдал регудостоверение на 32-срезовый компьютерный томограф Ventum 32S производства ЗАО «Линев-Адани».

Компания Adani основана в 1991 году в Минске профессором Владимиром Линевым. Она занимается разработкой медицинского и досмотрового оборудования на основе рентгеновского излучения. В портфель продукции компании, представленной в России, входят рентгеновские аппараты «Универсал», «Униэксперт» и «Униоптима», рентгентерапевтические аппараты «Терад-200» и маммографическое оборудование «Маммоскан».

В 2021 году российское представительство компании (ООО «Адани Рус») заключило контракты на поставку оборудования на общую сумму 390,8 млн рублей, за январь – июль 2022 года на 362 млн рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2021 году составила 1,133 млрд рублей, чистая прибыль – 30,8 млн рублей.

Фото: 10gkb.by

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