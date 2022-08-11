Назначен врио руководителя Депздрава Томской области

Временно исполняющим обязанности начальника Департамента здравоохранения Томской области после увольнения предыдущего руководителя Сергея Дмитриева назначен его первый заместитель Андрей Наумов. Распоряжение об этом 10 августа подписал врио губернатора региона Владимир Мазур.

Окончательное решение по кадровому вопросу должна будет принять замгубернатора области по соцполитике Алена Левко. Предыдущий руководитель Депздрава Сергей Дмитриев, занимавший этот пост два года, был отправлен в отставку в начале августа 2022 года. Мазур решил уволить Дмитриева после того, как посетил проблемную больницу Парабельского района.

Андрей Наумов родился в 1983 году в Экибастузе Павлодарской области (Казахская ССР). В 2008-м он получил диплом Томского военно-медицинского института. Во время учебы Наумов трудился санитаром в клиниках СибГМУ, кардиоцентре, наркодиспансере. С 2011 по 2020 год занимался медицинской статистикой в Центре медицинской профилактики, НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА, областном бюро медицинской статистики, клиниках СибГМУ.

В 2020 году стал главврачом поликлиники №8 Томска, с декабря 2021-го – первым заместителем начальника Департамента здравоохранения Томской области.

Кадровые перестановки накануне произошли и в органах здравоохранения других регионов. Вчера, 9 августа, был назначен новый глава Минздрава Камчатского края – им стал бывший руководитель Министерства здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков. В Ивановской области начальник Департамента здравоохранения сменился второй раз за год, 3 августа ведомство в статусе и. о. возглавила назначенная на вновь введенную должность замдиректора департамента Светлана Москвина. Ранее (с апреля) пост занимала Татьяна Слабинская, пришедшая на смену Артуру Фокину, ставшему фигурантом уголовного дела о хищении более 10 млн рублей из регионального бюджета при закупках медоборудования.