Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц разработали ученые

Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») разработали набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипов H5 и H7. Об этом сообщает «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на пресс-службу ВНИИЗЖ.

«Разработан набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипов H5 и H7 в реакции торможения гемагглютинации „Грипп птиц Н5/Н7 РТГА Вет”, и в настоящее время выпущена и успешно реализована первая серия набора», – говорится в сообщении.

В состав набора входят компоненты на основе актуальных штаммов вируса гриппа птиц подтипов H5 и H7. Их специально отобрали с учетом современной эпизоотической ситуации и биологических свойств вирусов, уточнили в центре.

Такой набор можно использовать, чтобы проводить широкие мониторинговые исследования среди сельскохозяйственных птиц и в дикой фауне, а также для контроля напряженности поствакцинального иммунитета среди иммунизированного поголовья домашних птиц.

Высокопатогенный грипп птиц (ВГП) – острое высококонтагиозное (заразное) заболевание. Падеж поголовья при ВГП может достигать 100%, отметили ученые.

«На сегодняшний день вирус гриппа птиц обнаружен у домашних и диких птиц в более чем 60 странах, включая Российскую Федерацию. Данное заболевание подлежит обязательному уведомлению Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ)», – добавили во ВНИИЗЖ.

Как стало известно ранее, в России зарегистрировали вакцину против гриппа птиц «АвиФлуВак».

gxpnews