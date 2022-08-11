Фармрынок растет вместе с ценами

Фармацевтический рынок России в первом полугодии вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля госсегмента немного сократилась, а вот аптечная розница выросла в деньгах на 29%. При этом драйвером стал не только ажиотажный мартовский спрос, но и омикрон, а также рост цен, которые, впрочем, с апреля начали понемногу снижаться, говорится в отчете аналитической компании DSM Group.

Фармрынок России рос всю первую половину 2022 года, увеличившись на 21% по сравнению с первой половиной 2021 года. Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 445,3 млрд рублей (не включая закупки вакцин против COVID-19). Меньше всего в системе госзакупок рос госпитальный сегмент: на 8% в деньгах по сравнению с первой половиной 2021 года (260 млрд рублей против 242). В упаковках доля госпитальных закупок даже снизилась на 15% по сравнению с первой половиной 2021 года: с 315 до 266 млн упаковок.

Госпитальные закупки выросли за счет фонда «Круг добра» и ковидных препаратов (+88%). Но в июне закупки ковидных препаратов были уже ниже уровня 2021 года на 31%.

По высокозатратным нозологиям препараты уже закуплены практически в полном объеме, а на региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний.

Что касается аптечной розницы, за первое полугодие 2022 года она выросла в денежном выражении на 29%. Но если в рублях рынок растет, то к 2020 году в упаковках наблюдается падение. В упаковках уровень потребления снижается с апреля, хотя пока совокупный рост положительный: +6,7% по сравнению с прошлым годом.

Существенный рост рынка обеспечен не только мартовским ажиотажем: в рублях рынок за первые пять месяцев 2022 года за вычетом марта вырос на 20%, а в упаковках – на 2%.

Основными факторами роста аптечной розницы стали, помимо мартовского роста, омикрон (январь и февраль 2022 года), а в апреле-мае драйвером стал ценовой фактор.

Рост средневзвешенной стоимости упаковки за шесть месяцев составил +21%. Показатель превысил уровень в 300 рублей, при этом наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%.

Цены на препараты, достигнув максимума в начале апреля, начинают снижаться: если на 1 апреля инфляция составила 10,1%, то 1 июня она составляла уже 7,33%, а 1 июля – 6,21%. После существенного роста цен максимальное снижение показывают дорогостоящие лекарственные препараты. Одновременно относительно 2021 года доля дорогостоящих препаратов выросла, препараты с ценой свыше 500 рублей росли сильнее всего: в рублях доля этих препаратов составила в первой половине 2022 года 44,8%, а в 2021 году она была 47,8%. Одновременно начала расти доля дешевых препаратов.

По итогам первого полугодия 2022 года «Арбидол» остается самым продаваемым препаратом (+83%). Самые быстрые темпы роста показали антикоагулянт «Эликвис» (+106,2%) и гормональный «Фемостон» (105,6%). Самый значительный рост – 349,6% – показал препарат «Оземпик», применяющийся при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа. Почти на 200% выросли продажи «Арепливира» и «Саксенда» (применяется для коррекции массы тела при ожирении).

gxpnews