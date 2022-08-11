Росздравнадзор: в России нет дефицита гормональных препаратов

В России не отмечается дефицита гормональных препаратов. Мониторинг наличия лекарственных средств постоянно ведет Росздравнадзор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Издание РБК ранее сообщило, что в российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель», часто использующихся при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

«Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая дает возможность увидеть количество всех лекарственных средств, находящихся в обороте на фармацевтическом рынке. По результатам мониторинга дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается», – гласит сообщение.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас в обращении на территории РФ находится более 85 тысяч упаковок «Дивигеля» (МНН эстрадиол), более 13 тысяч упаковок «Прогиновы» (МНН эстрадиола валерат) и почти 81 тысяча упаковок «Эстрожеля» (МНН эстрадиол).

По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталии Долгушиной, показания к применению этих препаратов – заместительная гормональная терапия при дефиците эстрогенов. Иногда также по показаниям эти препараты назначают не по инструкции в программах вспомогательных репродуктивных технологий.

«Данные препараты есть в различных лекарственных формах и являются взаимозаменяемыми, препаратов на рынке достаточно. Решение о назначении препаратов заместительной гормональной терапии на основе показаний принимает врач», – заявила Долгушина.

gxpnews