Доля расходов россиян на лекарства сократилась до рекордно низкого уровня

По данным исследовательского холдинга «Ромир», доля расходов россиян на лекарства сократилась во II квартале. Среди общих трат по сравнению с I кварталом она уменьшилась на 22%.

Во II квартале 2022 года «Индекс аптечки» достиг минимального значения с начала наблюдения за показателем – 2,9%. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». Для сравнения: индекс за I квартал составил 3,7%, а за II квартал 2021 года – 3,3%. Для подготовки «Индекса аптечки» на квартальной основе рассчитывается соотношение расходов покупателей на перечень медицинских товаров и совокупных расходов россиян.

По сравнению с I кварталом 2022 года доля затрат на лекарства среди общих трат россиянина во II квартале сократилась на 22%. К этому привел как сезонный фактор – весной и летом люди меньше тратят на лекарственные препараты, так и рост расходов на другие категории, отмечается в исследовании.



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Артем Косенок

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