СМИ сообщили о дефиците препаратов для ЭКО

В российских аптечных сетях наблюдается дефицит гормональных препаратов «Дивигель», «Прогинова» и «Эстрожель», которые часто используются при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщила РБК исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. «Поставки есть, но по своему объему в розничную сеть желаем большего», – отметила она.

Опрошенные изданием аптечные сети подтвердили отсутствие этих трех препаратов — сейчас они отсутствуют в продаже, либо распродаются отстатки.

Производитель препарата «Дивигель» сообщил, что планирует поставки в конце августа — начале сентября. «Эстрожель» и «Прогинова» были отгружены дистрибьюторам в конце июля, информации о дате возобновления поставок «Эстрожеля» не поступало, партия «Прогиновы» ожидается предположительно в сентябре».

В Росздравнадзоре, комментируя эти сообщения, заверили, что дефицита гормональных препаратов в стране не наблюдается: служба постоянно ведет мониторинг наличия лекарственных средств, передает РИА «Новости». Сейчас в обращении на территории России находится более 85 тыс. упаковок препарата с международным непатентованным наименованием эстрадиол («Дивигель»), более 13 тыс. упаковок эстрадиола валерата («Прогинова») и почти 81 тыс. упаковок эстрадиола («Эстрожель»), уточнили в надзорном органе.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

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