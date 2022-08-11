Вакцина «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом в истории России

Вакцина против коронавируса «Спутник V», с момента регистрации которой прошло два года, стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов для борьбы с COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За прошедшие с момента регистрации два года вакцина „Спутник V” стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и по праву зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусной инфекцией в мире. Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения „Спутника V” в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», – отметил Дмитриев.

Он также добавил, что РФПИ выступил инициатором и профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт», который, по его словам, является универсальным бустером для других вакцин, обеспечивает более высокую защиту против штамма омикрон и других мутаций.

Дмитриев напомнил, что поставки «Спутника V» охватили 71 страну мира, где проживают свыше 4 млрд человек. Для обеспечения массового производства препарата усилиями РФПИ впервые в истории была создана международная сеть производственных партнеров, а также осуществлена локализация выпуска российской вакцины на 27 площадках в 18 странах.

gxpnews