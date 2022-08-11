Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,4%

Стоимость препаратов в июле уменьшилась на 0,1%. Цены на ЖНВЛП снизились за этот период на 0,4%, сообщил Росстат.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.
Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,4%. В том числе:
- ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,8%;
- осельтамивир (номидес) – на 1,7%;
- смекта – на 1,5%;
- ксарелто, эуфиллин – на 1,2%;
- колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;
- супрастин, амброксол, умифеновир (арбидол), гриппферон, аскорбиновая кислота, бисопролол, азитромицин, эналаприл, ксилометазолин (галазолин), бисакодил, ибупрофен – на 0,6—0,9%.
Выросла цена на:
- перекись водорода – на 1,4%;
- дротаверин (но-шпу) – на 0,8%;
- фосфоглив – на 0,3%;
- фуросемид – на 0,2%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,1%. В их числе:
- канефрон Н, синупрет – на 1,9%;
- ренгалин – на 1,6%;
- левомеколь – на 1,3%;
- поливитамины – на 1,1%;
- комбинированные анальгетики, нафазолин – на 1,0%;
- эссенциале форте Н, эргоферон – на 0,9%; валидол, магне В6 – на 0,8%;
- троксерутин – на 0,6%;
- нимесулид – на 0,4%.
При этом выросли цены на:
- йод – на 1,8%;
- экстракт валерианы – на 1,2%;
- мирамистин, аципол, энтеросгель – на 0,6%;
- асептолин – на 0,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, метилурацил, аллохол – на 0,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,9%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные – на 1,5%;
- термометры медицинские электронные – на 1,2%, бинты – на 0,5%.
В то же время выросли цены на:
- шприцы одноразовые, корригирующие очки – на 1,3%;
- вату отечественную – на 0,3%.
Фото: topntp26/ru.freepik.com
Артем Косенок
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