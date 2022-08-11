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Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,4%

Стоимость препаратов в июле уменьшилась на 0,1%. Цены на ЖНВЛП снизились за этот период на 0,4%, сообщил Росстат.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,4%. В том числе:

  • ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,8%;
  • осельтамивир (номидес) – на 1,7%;
  • смекта – на 1,5%;
  • ксарелто, эуфиллин – на 1,2%;
  • колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;
  • супрастин, амброксол, умифеновир (арбидол), гриппферон, аскорбиновая кислота, бисопролол, азитромицин, эналаприл, ксилометазолин (галазолин), бисакодил, ибупрофен – на 0,6—0,9%.

Выросла цена на:

  • перекись водорода – на 1,4%;
  • дротаверин (но-шпу) – на 0,8%;
  • фосфоглив – на 0,3%;
  • фуросемид – на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,1%. В их числе:

  • канефрон Н, синупрет – на 1,9%;
  • ренгалин – на 1,6%;
  • левомеколь – на 1,3%;
  • поливитамины – на 1,1%;
  • комбинированные анальгетики, нафазолин – на 1,0%;
  • эссенциале форте Н, эргоферон – на 0,9%; валидол, магне В6 – на 0,8%;
  • троксерутин – на 0,6%;
  • нимесулид – на 0,4%.

При этом выросли цены на:

  • йод – на 1,8%;
  • экстракт валерианы – на 1,2%;
  • мирамистин, аципол, энтеросгель – на 0,6%;
  • асептолин – на 0,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, метилурацил, аллохол – на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,9%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные – на 1,5%;
  • термометры медицинские электронные – на 1,2%, бинты – на 0,5%.

В то же время выросли цены на:

  • шприцы одноразовые, корригирующие очки – на 1,3%;
  • вату отечественную – на 0,3%.

Фото: topntp26/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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11 августа, 2022 | Просмотров: 75