Бывший топ-менеджер «МегаФона» стал коммерческим директором и партнером сервиса BestDoctor Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,4% » Минздрав отменил госрегистрацию 21 препарата Минздрав России 10-11 августа отменил государственную регистрацию у 21 препарата. Информация об этом опубликована на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: – «Эмла» (лидокаин + прилокаин), пластырь, производитель «Ресифарм Карлскога АБ» (Швеция); – «Тенлиза» (амлодипин + лизиноприл), таблетки, 5 мг + 10 мг, 10 мг + 20 мг, производитель общество с ограниченной ответственностью «КРКА-РУС» (ООО «КРКА-РУС») (Россия); – «Сана-Сол», поливитаминный комплекс, сироп, производитель «Никомед Фарма АС» (Норвегия); – «Солкосерил», гель глазной, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Швейцария); – «Солкосерил», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 42,5 мг/мл, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Швейцария); – «Солкодерм», раствор для наружного применения, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Щвейцария); – «Прилар» (амлодипин + рамиприл), капсулы, 5 мг + 5 мг, 10 мг + 10 мг, 5 мг + 10 мг, 10 мг + 5 мг, 5 мг + 2,5 мг, производитель «Лек д.д.» (Словения); – «Прегабалин-СЗ» (прегабалин), капсулы, 25 мг, 75 мг, 150 мг, 300 мг, производитель НАО «Северная звезда» (Россия); – «Ольхи соплодия», соплодия измельченные, производитель ООО «Фирма „Здоровье”» (Россия); – «Новопульмон Е Новолайзер» (будесонид), порошок для ингаляций дозированный, 200 мкг/доза, производитель «Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ» (Германия); – «Метформин-Рихтер» (метформин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, производитель АО «Гедеон Рихтер – РУС» (Венгрия); – «Метопролол» (метопролол), таблетки, 50 мг, производитель «Ай Си Эн Польфа Жешув А.О.» (Польша); – «Маркаин» (бупивакаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл, производитель «Ресифарм Монтс» (Франция); – «Ликсумия» (ликсисенатид), раствор для подкожного введения, 0,05 мг/мл (10 мкг/доза), 0,1 мг/мл (20 мкг/доза), производитель закрытое акционерное общество «Санофи-Авентис Восток» (ЗАО «Санофи-Авентис Восток») (Россия); – «Левитра ОДТ» (варденафил), таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг, производитель «Байер АГ» (Германия); – «Ирикар», мазь для наружного применения, производитель «Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ» (Германия); – «Доросан» (диклофенак), аэрозоль для наружного применения, 1%, производитель «Аэрозол Сервис Итальяна С.р.Л.» (Италия); – «Горца перечного (водяного перца) трава», трава измельченная, производитель ООО «Фирма „Здоровье”» (Россия); – «Беротек» (фенотерол), раствор для ингаляций, 0,1%, производитель Институт де Ангели С.р.Л. (Италия); – «Агиолакс», гранулы для приема внутрь, производитель «Мадаус ГмбХ» (Германия); – «Таваник» (Левофлоксацин), раствор для инфузий, 5 мг/мл, производитель «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия). Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц. gxpnews