Бывший топ-менеджер «МегаФона» стал коммерческим директором и партнером сервиса BestDoctor

Влад Вольфсон, который с 2016 года работал коммерческим директором «МегаФона», занял аналогичную, впервые созданную в BestDoctor позицию. Помимо управленческой должности, Вольфсон получил в компании, специализирующейся на реализации корпоративных ДМС-программ, статус партнера, но пока в системе «СПАРК-Интерфакс» изменения в структуре владения BestDoctor не отражаются.

В числе стоящих перед Владом Вольфсоном задач – улучшение системы продаж, выход компании в новые сегменты рынка, включая дистрибуцию продуктов принадлежащей BestDoctor страховой компании «Бестиншур», стратегический маркетинг и коммерческая стратегия развития, говорится в сообщении компании. До назначения Вольфсона за продажи и маркетинг BestDoctor отвечали разные управленцы.

До конца 2022 года BestDoctor намерен усовершенствовать ДМС-продукты для B2B-рынка, развить линейку страховых продуктов для партнерского канала продаж и масштабировать сервис «Виртуальная клиника», чтобы к концу 2023 года вырасти в четыре раза по выручке, сообщают в компании.

Влад Вольфсон до прихода в BestDoctor занимал руководящие должности в «Медси» и «Вымпелкоме». В августе 2012 года Вольфсон начал свою карьеру в «МегаФоне» в качестве директора по работе с корпоративными клиентами, в 2013 году стал директором по развитию корпоративного бизнеса компании, в октябре 2016 года – коммерческим директором.

BestDoctor предоставляет услуги ДМС сотрудникам более чем двухсот компаний, включая такие, как «МегаФон», АФК «Система», ivi, РБК, МТС Банк, Aviasales, «Самокат». В феврале 2022 года BestDoctor приобрел хабаровскую страховую компанию «Резерв» и на ее базе создал собственный страховой бренд «Бестиншур». Сумму сделки в компании не раскрыли, эксперты оценили покупку в 380–400 млн рублей.

ООО «Бестдоктор», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в марте 2015 года в Москве, с сентября 2018 года на 100% принадлежит кипрской «Компании Рафулия Холдинг Лимитед». В 2021 году выручка ООО «Бестдоктор» составила 227,4 млн рублей, убыток – 849 млн рублей.

В 2021 году BestDoctor получил инвестиции на общую сумму $34,1 млн, на тот момент компания оценивалась в $90 млн.

Фото: mywaymag.ru

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