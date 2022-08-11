Находящийся под следствием замглавы Минздрава Челябинской области уволен с должности

Занимавший пост заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов 11 августа уволен с должности. Постановление об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кузнецов находится под следствием по подозрению в причастности к мошенничеству на 63 млн рублей при поставках медицинского оборудования.

«Освободить Кузнецова Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 11 августа 2022 года в связи с прекращением допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим государственную тайну», – сказано в постановлении губернатора.

Кузнецова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году он из корыстных побуждений заключил госконтракты на поставку томографов по нацпроекту «Здравоохранение» на 141 млн рублей. В сговоре, как считают правоохранители, участвовал еще ряд представителей коммерческих компаний. В СК пояснили, что при оплате оборудования по завышенной стоимости фигуранты якобы похитили из бюджета 63 млн рублей.

Обвиняемого задержали 18 февраля 2022 года, после чего отправили под стражу. Кузнецов несколько раз пытался оспорить арест, но суд не удовлетворил ходатайства. В апреле срок содержания замминистра в СИЗО был продлен до 27 июня, но уже 14 июня его перевели под домашний арест.

За день до этого в аэропорту Челябинска была задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» Елена Селищева, которая ранее фигурировала в деле в качестве свидетеля. В итоге после показаний Кузнецова ей предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали до 13 августа.