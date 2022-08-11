В Минпромторге требуют гарантии возврата медоборудования из-за рубежа после ремонта

Минпромторг потребовал от производителей гарантий возврата медицинского оборудования из-за рубежа после ремонта. Ведомство сформировало первую партию техники. Как сообщили в IMEDA, пока ни одна из иностранных компаний не смогла получить разрешение на вывоз.

Минпромторг сформировал первую партию импортного медицинского оборудования, которое будет отправлено на ремонт за рубеж. В ведомстве ждут от компаний недостающие документы, в частности гарантийные письма от иностранных производителей, что они не будут противодействовать возврату оборудования в Россию. Об этом рассказал RTVI представитель министерства.

В Ассоциации международных производителей медизделий (IMEDA) утверждают, что пока ни одна из иностранных компаний не смогла получить разрешение на вывоз. В организации отметили, что на практике обозначенный Минпромторгом временный порядок вывоза оборудования означает, что в каждом случае нужно добиваться индивидуального временного разрешения, оформленного решением правительства. Кроме этого, дополнительно необходимо согласование Федеральной таможенной службы.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтической. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий, писал «ФВ».

В конце июля IMEDA направила письмо на имя премьера Михаила Мишустина с предложением ослабить временный запрет на вывоз из страны некоторых товаров, включая медтехнику. В противном случае больницы столкнутся с ее дефицитом. В письме говорится, что сложности возникли из-за постановления правительства, принятого в марте. Согласно документу, для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга.

Позже первый заместитель министра Василий Осьмаков сообщил, что из списка продукции, которую запрещено вывозить из страны, планируется изъять медицинское оборудование. По словам чиновника, Минздрав сейчас готовит регистрационные удостоверения медизделий для вывоза продукции при необходимости ремонта.

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Артем Косенок

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