Минздрав исключил из госреестра препарат против эректильной дисфункции

Минздрав отменил государственную регистрацию препарата для лечения эректильной дисфункции «Левитра ОДТ», а также еще 20 лекарственных средств. Среди них есть дженерики и оригинальные препараты. Регистрационные удостоверения также отозваны, например, у «Беротека» и «Таваника».

Минздрав исключил из государственного реестра препарат для лечения эректильной дисфункции «Левитра ОДТ». По данным Росздравнадзора, препарат отсутствует в гражданском обороте с 2018 года.

В число исключенных вошли также оригинальные лекарства: антибактериальный препарат «Таваник», препарат для лечения астмы «Беротек» и пластырь с анестетиком «Эмла». Всего Минздрав 10—11 августа отменил государственную регистрацию у 21 препарата, информация об этом опубликована на сайте Госреестра лекарственных средств.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Эмла» (Лидокаин+Прилокаин), пластырь, производитель «Ресифарм Карлскога АБ» (Швеция), РУ — П N011054 от 29.08.2008, выдано «Аспен Фарма Трейдинг Лимитед» (Ирландия); «Тенлиза» (Амлодипин+Лизиноприл), таблетки, 5 мг+10 мг, 10 мг+20 мг, производитель Общество с ограниченной ответственностью «КРКА-РУС» (ООО «КРКА-РУС») (Россия), РУ — ЛП-002857 от 10.02.2015, выдано ООО «КРКА-РУС» (Россия); «Сана-Сол», поливитаминный комплекс, сироп, производитель «Никомед Фарма АС» (Норвегия), РУ — ЛСР-001280/07 от 25.06.2007, выдано «Никомед Фарма АС» (Норвегия); «Солкосерил», гель глазной, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Щвейцария), РУ — П N013615/02 от 26.06.2009, выдано ООО «Майлан Фарма» (Россия); «Солкосерил», раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 42,5 мг/мл, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Щвейцария), РУ — П N015224/03 от 17.01.2008, выдано ООО «Майлан Фарма» (Россия); «Солкодерм», раствор для наружного применения, производитель «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Щвейцария), РУ — П N015196/01 от 21.07.2008, выдано ООО «Майлан Фарма» (Россия); «Прилар» (Амлодипин+Рамиприл), капсулы, 5 мг+5 мг, 10 мг+10 мг, 5 мг+10 мг, 10 мг+5 мг, 5 мг+2,5 мг, производитель «Лек д.д.» (Словения), РУ — ЛП-004630 от 15.01.2018, выдано «Сандоз д.д.» (Словения); «Прегабалин-СЗ» (Прегабалин), капсулы, 25 мг, 75 мг, 150 мг, 300 мг, производитель НАО «Северная звезда» (Россия), РУ– ЛП-003380 от 24.12.2015, выдано НАО «Северная звезда» (Россия); «Ольхи соплодия», соплодия измельченные, производитель ООО «Фирма «Здоровье» (Россия), РУ – Р N002569/01 от 08.09.2008, выдано ООО «Фирма «Здоровье» (Россия); «Новопульмон Е Новолайзер» (будесонид), порошок для ингаляций дозированный, 200 мкг/доза, производитель «Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ» (Германия), РУ — ЛС-002405 от 23.12.2011, выдано «Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ» (Германия); «Метформин-Рихтер» (Метформин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, производитель АО «Гедеон Рихтер-РУС» (Венгрия), РУ — ЛП-004687 от 06.02.2018, выдано ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия); «Метопролол» (Метопролол), таблетки, 50 мг, производитель «Ай Си Эн Польфа Жешув А.О.» (Польша), РУ — П N016223/01 от 05.04.2010, выдано «Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ» (Германия); «Маркаин» (Бупивакаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл, производитель «Ресифарм Монтс» (Франция), РУ — П N014085/01 от 13.04.2009, выдано «Аспен Фарма Трейдинг Лимитед» (Ирландия); «Ликсумия» (Ликсисенатид), раствор для подкожного введения, 0,05 мг/мл (10 мкг/доза), 0,1 мг/мл (20 мкг/доза), производитель Закрытое акционерное общество «Санофи-Авентис Восток» (ЗАО «Санофи-Авентис Восток») (Россия), РУ — ЛП-002737 от 02.12.2014, выдано «Санофи» (Франция); «Левитра ОДТ» (Варденафил), таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг, производитель «Байер АГ» (Германия), РУ — ЛП-001328 от 06.12.2011, выдано «Байер АГ» (Германия); «Ирикар» , мазь для наружного применения, производитель «Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ» (Германия), РУ — П N012164/01 от 04.11.2011, выдано «Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ» (Германия); «Доросан» (Диклофенак), аэрозоль для наружного применения, 1%, производитель «Аэрозол Сервис Итальяна С.р.Л.» (Италия), РУ — ЛС-002635 от 29.12.2011, выдано «Роттафарм С.п.А.» (Италия); «Горца перечного (водяного перца) трава», трава измельченная, производитель ООО «Фирма «Здоровье» (Россия), РУ — Р N003828/01 от 06.10.2009, выдано ООО «Фирма «Здоровье» (Россия); «Беротек» (Фенотерол), раствор для ингаляций, 0,1%, производитель Институт де Ангели С.р.Л. (Италия), РУ — П N015273/01 от 14.08.2008, выдано «Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ» (Германия); «Агиолакс», гранулы для приема внутрь, производитель «Мадаус ГмбХ» (Германия), РУ — П N012483/01 от 09.07.2010, выдано «Меда Фарма ГмбХ и Ко.КГ» (Германия); «Таваник» (Левофлоксацин), раствор для инфузий, 5 мг/мл, производитель «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия), РУ — П N012242/02, выдано «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия).

Вероника Догузова

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