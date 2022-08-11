«Круг добра» начал сотрудничать с пациентскими организациями

«Круг добра» начнет на официальном уровне сотрудничать с общественными организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжелыми, хроническими, орфанными заболеваниями. Фонд подписал соответствующее соглашение с АНО «Дом редких», которое стало первым в серии подобных документов.

«Круг добра» подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Дом редких». Председатель правления фонда Александр Ткаченко отметил, что в жизни фонда начинается «новый уровень отношений с организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжелыми, хроническими, орфанными, редкими заболеваниями». Об этом сообщается на сайте «Круга добра».

По словам Ткаченко, начало этому было положено в прошлом году, когда появился «Круг друзей Фонда «Круг добра». Он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются.

«Такое взаимодействие дает возможность нам лучше почувствовать, чем живут семьи, столкнувшиеся с тяжелым заболеванием ребенка, быстрее реагировать на запросы родителей, точнее оценивать ситуацию с лекарственным обеспечением в регионах и, самое главное, эффективно оказывать помощь детям», – отметил Ткаченко.

Руководитель АНО «Дом редких» Анастасия Татарникова подчеркнула, что подписание соглашений с организациями из «Круга друзей» «свидетельствует о том, что отношения фонда с сектором НКО эволюционируют». Она отметила, что такие организации играют важнейшую роль в улучшении качества медицинской помощи.

Фонд планирует подписать соглашения о сотрудничестве с каждой организацией из «Круга друзей».

Фото: snowing/ru.freepik.com

Артем Косенок

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