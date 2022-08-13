Roche получила одобрение FDA на препарат от гриппа для детей в возрасте пяти лет и старше

Компания Roche получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свой препарат Xofluza для лечения гриппа у детей в возрасте пяти лет и старше, сообщил производитель лекарств в пятницу, 12 августа.

Препарат одобрен для лечения острого неосложненного гриппа у здоровых детей, у которых симптомы проявляются не более 48 часов.

FDA также одобрило Xofluza для профилактики гриппа у детей в возрасте пяти лет и старше после контакта с инфицированным человеком, пишет Reuters.

Roche заявила, что этот препарат станет первым однократным пероральным лекарством от гриппа, одобренным в Соединенных Штатах для детей этой возрастной группы. Препарат Xofluza уже одобрен FDA для лечения гриппа у людей в возрасте 12 лет и старше.

Как стало известно ранее, «Биокад» проводит испытания биосимиляра препарата Перьета® от Roche.

gxpnews