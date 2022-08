«Росгосстрах»: 53% россиян хотели бы получать компенсацию расходов на покупку лекарств Два ребенка со СМА умерли при лечении препаратом «Золгенсма» » Eli Lilly наняла нового коммерческого директора из Bristol-Myers Squibb Eli Lilly наняла нового коммерческого директора Уинслоу Такера. Такер ранее работал в Bristol-Myers Squibb, где, в частности, занимался проблемами расового неравенства. Eli Lilly нашла нового коммерческого директора на фоне кадровых перестановок в компании, об этом сообщается на сайте фармацевтической компании. Из Lilly уходит Стивен Фрай, который занимал должность старшего вице-президента по персоналу и разнообразию. Фрай работал в Lilly 35 лет. Его место должен занять нынешний коммерческий директор компании — подразделения Lilly Loxo Oncology Эрик Дозье. Уинслоу Такер из BMS присоединится к команде в качестве директора по продажам в конце месяца. Такер покидает свой пост старшего вице-президента в BMS, который он занимал около восьми месяцев. До этого он был старшим вице-президентом и генеральным директором US Hematology. Также он работал в Novartis и Celgene. Такер известен тем, что не раз заявлял о проблеме расового неравенства в сфере здравоохранения. Он также участвовал в программе BMS «Standing in the Gaap», призванной устранить трудности, связанные с диагностикой, уходом и показателями выживаемости афроамериканцев с множественной миеломой. «Уинслоу обладает глубокими знаниями как в онкологии, так и в гематологии, что будет способствовать дальнейшему росту нашего… коммерческого портфеля и усилиям по предоставлению нашего ассортимента противораковых препаратов пациентам по всему миру», — заявил старший вице-президент и генеральный директор Loxo Джейкоб Ван Наарден.

Фото: bms.com Николай Соколов

pharmvestnik