«Росгосстрах»: 53% россиян хотели бы получать компенсацию расходов на покупку лекарств

Более половины опрошенных россиян (55%) в течение года тратят на лекарства до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, который провели компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Согласно данным опроса, еще четверть респондентов тратят на лекарства в пределах 10-30 тысяч рублей в год. Каждый пятый респондент рассказал о более крупных расходах.

«Эксперты страховых компаний выяснили, что россияне покупают лекарства для себя (26%), родителей (22%), детей (21%), бабушки и (или) дедушки (20%), супруга или супруги (16%), домашних питомцев (13%) и для дальних родственников (11%). При этом в каждой четвертой семье (26%) за прошедший год снизилось количество потребителей лекарств, а в каждой пятой (22%) оно выросло», – пишет издание.

Россияне, выбирая препараты, ориентируются в основном на рекомендации врача (33%) и цену (31%), реже – на фирму-производителя (22%). К советам родных, близких и друзей прислушиваются еще 20%.

16% опрошенных в этом году намерены сократить расходы на лекарства, в основном из-за отсутствия необходимости в их потреблении. Свыше трети (40%) рассчитывают потратить на лекарства столько же, сколько год назад, а меньше половины (44%) планируют потратить больше. Возможность компенсации расходов на лекарства в процессе лечения хотели бы получить чуть более половины опрошенных (53%). Треть респондентов (33%) сообщили, что не нуждаются в этом.

В опросе поучаствовали 1502 респондента в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов России.

gxpnews