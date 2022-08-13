Чем угрожает новая волна COVID-19

Эксперты и врачи прогнозируют наступление предстоящей осенью новой волны коронавируса в России. По их мнению, рост числа заражений может вызвать в том числе усиление социальной активности, связанное с возвращением на работу и в учебные заведения после отпусков и каникул. Какова динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в мире и что происходит с вакцинацией – в карточках GxP News.

Что происходит с заболеваемостью COVID-19?

На 12 августа 2022 в России зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 380 076 человек. В активной фазе болезни находятся 201 262 человека, из них 2300 в критическом состоянии.

Лидеры по числу новых случаев: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ростовская область.

Предположительно, пик заболеваемости коронавирусом придется на начало учебного года и будет доходить до 50 тысяч новых случаев в сутки.

Судить, насколько тяжела очередная волна ковида, можно по данным о госпитализациях, так как в больницы попадают пациенты с тяжелым течением болезни. Количество занятых коек в больницах (всех профилей) свидетельствует, что в России резкий рост начался на последней неделе июля.

В Ленобласти увеличилось количество ковидных коек, пациентов с COVID-19 принимают на 150 местах, ранее их было 90, сообщает комитет по здравоохранению региона. В Сызрани в новом инфекционном отделении горбольницы № 2 заняты все развернутые койки для пациентов с COVID-19. В Республике Татарстан развернуто 460 коек для пациентов с коронавирусом, свободно только 8%. В Санкт-Петербурге занято 80% коек для инфицированных. В реанимации находятся 118 жителей Северной столицы, еще 14 подключены к аппаратам ИВЛ. Схожая статистика наблюдается в значительной части регионов России.

С самого начала пандемии Россия по количеству зараженных отстает от Европы на три-четыре недели. Для сравнения: сейчас в Германии зафиксировано 638 тысяч заболевших и 644 умерших.

Последние коронавирусные ограничения почти везде в мире были сняты в июле. При этом графики Университета Хопкинса уже тогда показывали рост заболеваемости в США и в некоторых странах Европы. Специалисты утверждали, что иммунизация за счет прививок и перенесенной болезни не позволит вирусу нарастить ширину охвата населения.

В июне-июле 2022 года кривая на графиках резко пошла вверх, так как количество зарегистрированных случаев заболевания ковидом вышло на уровень января: 8 млн случаев в неделю.

Как проводится вакцинация?

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6%, неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 10,7%.

О том, что вакцинация от коронавируса станет обязательной в Национальном календаре профилактических прививок (НКПП), глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

Также Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19 до третьей версии. Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов (количество разрешенных вакцин увеличено до девяти) и вакцин с дополнительным способом введения – интраназальным.

В Российской Федерации зарегистрированы следующие вакцины:

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020;

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации 25.08.2020;

вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020;

вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021;

вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата регистрации 06.05.2021;

вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона-Н»), дата регистрации 26.08.2021. С 12.04.2022 изменено торговое название на «АВРОРА-КоВ» (далее везде по тексту – «АВРОРА-КоВ»);

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-М»), дата регистрации 24.11.2021;

вакцина субъединичная рекомбинантная («Конвасэл»), дата регистрации 18.03.2022;

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак», капли назальные), дата регистрации 31.03.2022.

В обновленной версия документа Минздрава есть раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями.

При решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован.

Органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации.

Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке.

В этом же документе содержатся подробные рекомендации по иммунизации детей и больных с онкологическими, онкогематологическими и ревматологическими заболеваниями.

Будет ли обязательной вакцинация детей?

Вакцинация детей в возрасте 12-17 лет от COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (законного представителя) и при письменном информированном согласии на медицинское вмешательство одного из родителей (законного представителя) или самого подростка, если ему уже исполнилось 15 лет.

Вакцинация детей от ковида началась в конце января 2022 года, но пока не стала массовой. Изначально дети болели ковидом бессимптомно, поэтому считалось, что коронавирус безопасен для детей. С появлением новых штаммов случаи COVID-19 с яркими симптомами среди детей начали диагностировать. Согласно данным Минздрава в середине января 2022 года, на детей приходилось более 15% случаев ковида. За все время пандемии коронавирус унес жизни 350-400 детей, в большинстве случаев течение болезни осложнялось тяжелыми хроническими заболеваниями. Первая вакцина против коронавируса для подростков 12-17 лет зарегистрирована в России 24 ноября 2021 года. Это двухкомпонентная вакцина «Спутник М», где буква «М» означает «для маленьких». В ее основе оптимизированный «Спутник V», где дозировка основного компонента уменьшена в пять раз. Об эффективности вакцины «Спутник М» пока ничего неизвестно, для этого нужно провести третью фазу клинических исследований с участием 3000 добровольцев.

Уже через два месяца, 24 января 2022 года, Центр им. Гамалеи начал клинические испытания вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет. Ученые обещают, что первая-третья фазы исследований завершатся к 31 декабря 2023 года.

Разработчики других российских вакцин, «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», заявляли об исследованиях своих препаратов на детях в российских СМИ. Однако ни деталей этих исследований, ни соответствующих регистраций в ГРЛС пока нет.

В некоторых странах мира вакцинация детей от коронавируса была начата. По данным Американской академии педиатрии, в США ковидом переболели около 7 млн человек младше 18 лет. Это 17% от общего числа заражений.

В большинстве стран, где разрешена вакцинация детей, используют препарат Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Это стало возможным после испытаний этой вакцины сначала на детях старше 12 лет, а потом в возрастной группе 5-11 лет. Безопасность вакцины была продемонстрирована на исследовании с участием 1500 детей из разных стран. Этой вакциной прививают детей в США, Канаде, Израиле, ряде европейских государств и стран Латинской Америки.

В Китае вакцину CoronaVac (от Sinovac Biotech) разрешили использовать для детей от трех лет. На Кубе вакцинируют детей с двух лет местным препаратом Soberana 02.

Соответствует ли объем производимых вакцин потребностям населения?

В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что в российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт», которую специалисты рекомендовали при ревакцинации. Это спровоцировало всероссийскую информационную волну, к которой подключилась практически вся региональная пресса. Руководители медицинских организаций областей и городов заверяли граждан в наличии вакцин и убеждали в необходимости ревакцинации, в первую очередь тех, кто относится к группе 60+.

По мнению Владимира Чуланова, главного внештатного инфекциониста Минздрава, в случае отсутствия «Спутника Лайт» бустерную прививку можно делать первым или вторым компонентом «Спутник V», предпочтительно отличным от использованного в последний раз. Гражданам старше 60 лет он считает целесообразным для ревакцинации использовать двукратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации. Тем, кто был вакцинирован и ревакцинирован более шести месяцев назад, Чуланов также рекомендует пройти ревакцинацию, утверждая, что необходимый запас вакцины в регионах имеется.

К информационной волне подключился «Интерфакс», запросив данные у пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки).

«Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки „Честный знак” (…) В прививочных пунктах и на складах на 27 июля находится более 26 млн доз вакцин, почти 10% из них – „Спутник Лайт”. Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении», – ответили в центре.

Мониторинг московского и региональных департаментов здравоохранения демонстрирует, что гражданам России предлагают бесплатную вакцинацию и ревакцинацию по месту жительства как одной, так и другой вакциной.

На днях «Коммерсантъ» снова вернулся к теме дефицита, считая, что вакцины «Спутник V» на фоне новой волны коронавируса всем желающим не хватит. В Минздраве РФ заявили, что объем запасов препарата достаточен даже при резком подъеме спроса на прививки со стороны россиян.

Узнать о вакцинации другими препаратами тоже несложно. Так, на сайте, рассказывающем о «КовиВаке» (CoviVac) – третьей зарегистрированной вакцине от коронавируса в России, есть карта пунктов вакцинации этим препаратом в городах. «Пожалуйста, обращайте внимание на дату поступления вакцины. Как правило, „КовиВак” поступает небольшими партиями и сразу распространяется по поликлиникам. Для каждого города мы публикуем карты, где указаны пункты вакцинации, в которых можно вакцинироваться „КовиВаком”», – говорится на сайте.

Как будут поставляться вакцины?

19 июля 2022 года руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова совместно с заместителем Минздрава Андреем Плутницким провела рабочее совещание с территориальными органами Службы по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с тем, что показатель заболеваемости COVID-19 в стране растет довольно быстро, Самойлова подчеркнула, что регионы должны возобновить работу штабов по профилактике распространения COVID-19 и проверить, есть ли у них нужные лекарства: «В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Также территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения».

Полномочия по поставкам вакцин в регионы перешли с 15 марта 2021 года от компании «Иммунотехнологии» к «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

«Нацимбио» является единственным поставщиком отечественных вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП), куда вакцина от COVID-19 включена по эпидпоказаниям.

В России вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится зарегистрированной в августе 2020 года вакциной НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи «Спутник V», также вакциной Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона» и вакциной от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Первый масштабный выпуск был налажен в отношении вакцины «Спутник V», предельная отпускная цена на которую в феврале 2021 года была снижена вдвое: с 1942 рублей за два компонента до 866,8 рубля.

Закупочная стоимость других российских вакцин:

«ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» – 842 рубля за одну из двух необходимых для полной вакцинации доз.

Инактивированная вакцина «КовиВак» – 433 рубля за каждый из двух компонентов.

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» – 342 рубля.

В августе прошлого года компании Pfizer и Moderna увеличили закупочные цены на свои вакцины для стран Евросоюза. Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины для Евросоюза.

Pfizer подняла цену более чем на четверть, новая цена за дозу – 19,5 евро против 15,5 ранее. Вакцина производства Moderna: ее цена в последних контрактах на поставку в ЕС – 25,5 евро, ранее одна доза стоила около 22 евро 60 центов.

После того как были получены данные испытаний третьей фазы, показавшие, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные по технологии матричной РНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson, производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках более 2 млрд доз своих препаратов в Евросоюз до 2023 года.

Будут ли продолжены разработки вакцин от СOVID-19?

В июле 2022 года ВОЗ обратилась к мировому сообществу с призывом разработать новые виды вакцин от COVID-19, отметив, что существующие вакцины на распространение инфекции сильно не повлияли. ВОЗ считает, что для улучшения эффективности вакцин, особенно в области снижения распространения заболевания, необходимы инновации, продолжая настаивать на том, чтобы страны вкладывались в разработки вакцин, в том числе и назальных спреев.

По мнению Павла Волчкова, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, ожидать появления принципиально новых штаммов коронавируса не стоит: «Даже если они и будут появляться, то как предковую версию, скорее всего, будут использовать омикрон. Поэтому сделать апдейт-вакцину на основе омикрона было бы правильно».

К числу новых разработок отечественных вакцин можно отнести клинические испытания вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет, которые начал Центр им. Гамалеи. Кроме того, к инновациям HИЦЭM им. H. Ф. Гaмaлeи относится и первая в мире назальная форма вакцины «Спутник V».

О выпуске комбинированной вакцины от дельта-штамма COVID-19 еще в ноябре 2021 года заявлял Центр им. М. П. Чумакова. Представители центра подтверждают, что вакцина «Дельта» планируется к выпуску до конца второго квартала 2022 года.

На Кубе разработали вакцину от омикрон-штамма коронавируса COVID-19, в данный момент она проходит дополнительные исследования. Авторами разработки стали ученые Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы.

Санитарные органы Южной Кореи готовятся одобрить местную вакцину для профилактики COVID-19. Препарат под условным названием GBP510, или SKYCovione, создан южнокорейской фармацевтической компанией SK bioscience. Это двухкомпонентная вакцина, клинические исследования которой проводились в основном на территории стран Азии, включая Таиланд, Вьетнам и Южную Корею. Эксперты уже сравнили данный препарат с прививками от AstraZeneca и утверждают, что южнокорейская превосходит британскую по уровню эффективности, а по степени безопасности является сопоставимой.

В конце июля 2022 года австралийские ученые рассказали о создании первого пластыря с белковой вакциной против коронавирусной инфекции. Они доказали способность вакцины, доставляемой в организм при помощи пластыря, нейтрализовать все известные варианты коронавируса, вызывающего COVID-19. Препарат протестировали на первом штамме, полученном в Ухани, на вариантах альфа, бета, гамма, дельта, каппа, лямбда и омикрон.

gxpnews