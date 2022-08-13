«Ростех» может стать оператором системы сбора данных дистанционного контроля за здоровьем

Фонд «Сколково» и ГК «Ростех» разработали программу экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию носимых электронных устройств для дистанционного наблюдения и контроля за здоровьем пациентов, узнала газета «Ведомости». Оператором системы, которая будет собирать медицинскую информацию, может стать «Ростех». Предполагается, что, если Минэкономразвития поддержит идею и программа будет утверждена, ЭПР в этом сегменте телемедицины установят до конца 2022 года. Фонд «Сколково» и ГК «Ростех» разработали программу экспериментального правового режима (ЭПР) по использованию носимых электронных устройств для дистанционного наблюдения и контроля за здоровьем пациентов, узнала газета «Ведомости». Оператором системы, которая будет собирать медицинскую информацию, может стать «Ростех». Предполагается, что, если Минэкономразвития поддержит идею и программа будет утверждена, ЭПР в этом сегменте телемедицины установят до конца 2022 года.

Согласно проекту программы, ЭПР направлен на «расширение возможностей телемедицинских технологий» за счет «дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан с использованием медизделий и носимых устройств, не являющихся зарегистрированными в установленном порядке медизделиями».

Такие гаджеты должны уметь собирать и передавать связанную со здоровьем информацию, которую можно было бы использовать как дополнительный источник данных при профилактике заболеваний, в том числе артериальной гипертензии и диабета, следует из проекта ЭПР.

Устройства будут направлять данные в информационную систему «Персональный медицинский помощник», оператором которой может выступить АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в ГК «Ростех»). Информситсема будет передавать показатели здоровья граждан в медучреждения.

Клиники, на которые будет распространен ЭПР, в программе не указаны. По словам представителя «Ростеха», к эксперименту смогут подключиться «как медицинские НИИ и центры, так и обычные медицинские организации».

Разработчиком медицинских гаджетов сможет стать любое физическое или юридическое лицо, уточнили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). В холдинге отметили, что на рынке уже представлены отечественные разработчики глюкометров и тонометров. Например, «Альтоника», «Элта», «Медтехсервис», «Аксма» и другие.

Проект программы ЭПР за подписью директора департамента по нормативному регулированию цифровой среды «Сколково» Руслана Дроздова направлен заместителю министра экономического развития Максиму Колесникову, а также в АНО «Цифровая экономика» (в составе учредителей АНО – «Ростелеком», «Мегафон», «Росатом», «Сбербанк», «АСИ»,«Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С»,«МЭЙЛ.РУ», МТС, НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий», «ВЭБ Инновации», «Рамблер интернет холдинг», «Почта России», «Вымпелком», РЖД и РВК).

Рассмотрение инициативной заявки на создание ЭПР состоится в АНО «Цифровая экономика» на заседании экспертной группы «Цифровые технологии в медицине» 18 августа с участием представителя Минэкономразвития, разработчиков, экспертного сообщества и общественных организаций, уточнили в АНО.

«Минэкономразвития концептуально установление ЭПР поддерживает. <…> На данный момент ведомство отправило полученные материалы инициатору на доработку, так как к ним есть ряд существенных замечаний», – отметил представитель министерства. По его словам, после доработки программы Минэкономразвития должно будет согласовать ее с заинтересованными ведомствами, а затем внести в правительство для принятия решения. Установить ЭПР планируется до конца 2022 года.

В настоящее время проблема в использовании носимых гаджетов для медицинской диагностики заключается в том, что, для их применения в системе дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, разработчик должен получить на гаджеты специальное удостоверение, отметил основатель и совладелец разработчика медицинского ПО Unim Алексей Ремез. По его словам, получение этого документа занимает до одного года и стоит несколько миллионов рублей, причем на каждую модель необходимо получать отдельное удостоверение.

В начале июня 2022 года стало известно, что «Ростех» централизует проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями. Созданием единой централизованной платформы диагностических сервисов на базе ЕГИСЗ займется ОПК. Между ГК «Ростех» и Минздравом РФ уже заключено соглашение. По его условиям, пилотный проект будет запущен в формате ГЧП во второй половине 2022 года в шести регионах страны. Ожидается, что к 2030 году к платформе подключатся как государственные, так и частные клиники. Предположительно объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей.

В феврале 2022 года Минэкономразвития представило проект постановления Правительства РФ об ЭПР в сфере цифровых инноваций по направлению «телемедицина». Тогда предполагалось, что единственным участником ЭПР станет разработчик цифровой платформы мониторинга состояния здоровья пациентов «М-Лайн», с 2021 года являющийся резидентом «Сколково». Ранее Минэкономразвития среди участников эксперимента называло сети клиник «Медси» и «Ниармедик», телемедицинские сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом», но, по данным СМИ, Минздрав дал отрицательный отзыв на такую редакцию документа.

В июле 2022 года президент Владимир Путин поддержал идею сооснователя и председателя совета директоров сети «Доктор рядом» Максима Чернина о смягчении регуляторных ограничений на использование телемедицины при дистанционной постановке диагноза и выписке электронных рецептов.