J&J прекращает глобальные продажи вызывающей рак детской присыпки

Компания J&J прекратит продажи детской присыпки на основе талька по всему миру. Эта присыпка стала причиной тысячи исков к компании. Истцы утверждали, что она вызывала рак из-за наличия в составе примесей асбеста. Компания настаивает, что тальк безопасен и не содержит асбест.

Johnson & Johnson прекратит мировые продажи детской присыпки на основе талька, которая, предположительно, может вызывать рак. Продажи будут остановлены в 2023 году. Об этом производитель заявил спустя более чем через два года после прекращения продаж в США.

«В рамках глобальной оценки портфеля мы приняли коммерческое решение о переходе на… детскую присыпку, полностью основанную на кукурузном крахмале», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что такая присыпка уже продается по всему миру.

В 2020 году J&J объявила, что прекратит продажу детской присыпки с тальком в США и Канаде. Спрос на нее резко упал из-за опасений насчет безопасности продукта. Компания получила 38 тыс. судебных исков от потребителей, утверждающих, что продукты из талька вызывают рак из-за наличия в них канцерогена асбеста.

J&J с такими обвинениями не согласна. Она заявляет, что десятилетия научных испытаний и ряд одобрений регулирующих органов демонстрируют, что тальк безопасен и асбест не содержит. Объявив о прекращении производства присыпки, J&J повторила эти заявления.

В октябре J&J выделила из своего состава дочернюю компанию LTL Management, уступила ей права на тальк и объявила о банкротстве, приостановив рассмотрение судебных исков. Пострадавшие заявили, что Johnson & Johnson обязана сама защищаться от исков, в то время как ответчики по делу J&J говорят, что это справедливый способ выплатить компенсации.

Николай Соколов

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