Уинслоу Такер назначен коммерческим директором Eli Lilly

Eli Lilly провела ряд кадровых перестановок в компании, в результате которых Стивена Фрая, занимающего должность старшего вице-президента по персоналу, сменит нынешний коммерческий директор компании – подразделения Lilly Loxo Oncology – Эрик Дозье. Такер из BMS присоединится к команде в качестве директора по продажам в конце месяца. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Стивен Фрай проработал в Eli Lilly больше 35 лет и намерен уйти на пенсию в конце этого года. Его должность займет Эрик Дозье, на данный момент занимающий должность вице-президента и коммерческого директора Lilly Loxo Oncology.

Комментируя кадровые изменения, Дэвид Рикс, председатель и главный исполнительный директор Lilly, сказал: «За последние 11 лет, выступая в качестве руководителя по персоналу, Стив играл ключевую роль в том, чтобы помочь нам преодолеть трудности, с которыми мы столкнулись в ранние годы, модернизировав множество аспектов управления персоналом, включая разнообразие, справедливость и инклюзивность. Эрик подходящий лидер, который будет управлять развитием нашей стратегии и политики разнообразия, справедливости и инклюзивности, поскольку Lilly вступает в новую захватывающую главу роста».

В течение своей почти 25-летней карьеры в Eli Lilly Дозье занимал различные должности, связанные с расширением ответственности в коммерческом бизнесе компании в разных терапевтических областях, в том числе занимал должность директора по маркетингу в филиале компании в Японии. До своей нынешней должности Дозье занимал должность вице-президента по глобальной этике и соблюдению нормативных требований.

Уинслоу Такер покидает свой пост старшего вице-президента в BMS, который он занимал около восьми месяцев. До этого он был старшим вице-президентом и генеральным директором US Hematology. Также он работал в Novartis и Celgene.

Такер известен тем, что не раз заявлял о проблеме расового неравенства в сфере здравоохранения. Он также участвовал в программе BMS Standing in the Gaap, призванной устранить трудности, связанные с диагностикой, уходом и показателями выживаемости афроамериканцев с множественной миеломой.

«Уинслоу обладает глубокими знаниями как в онкологии, так и в гематологии, что будет способствовать дальнейшему росту нашего… коммерческого портфеля и усилиям по предоставлению нашего ассортимента противораковых препаратов пациентам по всему миру», – заявил старший вице-президент и генеральный директор Loxo Джейкоб Ван Наарден.

gxpnews