Гендиректор Pfizer заразился COVID-19 после четырех доз вакцины

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Reuters. Топ-менеджер компании ранее получил в совокупности четыре дозы антиковидной вакцины, разработанной Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

Гендиректор компании отметил, что болезнь протекает в легкой форме. 60-летний Бурла также сообщил, что начал принимать курс перорального противовирусного препарата Paxlovid, соблюдает режим самоизоляции и другие меры предосторожности.

«Я уверен, что скоро поправлюсь», — говорится в заявлении гендиректора Pfizer.

За последние несколько месяцев несколько крупных общественных деятелей сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе президент США Джо Байден и его главный медицинский советник доктор Энтони Фаучи.

21 июля американский президент сдал положительный тест на коронавирус. В процессе лечения политик принимал Paxlovid от Pfizer. В Белом доме отмечали, что Байден вакцинирован от коронавируса и получил две бустерные прививки.

gxpnews