Гинцбург сообщил об эффективности назальной вакцины против всех штаммов COVID-19

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов COVID-19. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передают РИА «Новости».

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — отметил он.

На прошлой неделе Гинцбург сообщил, что вируснейтрализация вакцины от коронавируса «Спутник V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз. ВОЗ такие показатели в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма, писал «ФВ». Гинцбург также сообщил о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех новых видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). По его словам, он уже привился новой разработкой.

В апреле Минздрав одобрил применение первой назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Центр им. Гамалеи получил регистрационное удостоверение на назальный раствор «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник».

Артем Косенок

pharmvestnik