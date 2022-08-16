Великобритания первой в мире одобрила применение бивалентной вакцины против COVID-19

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) первым в мире выдало разрешение на применение вакцины мРНК-1273.214 против COVID-19 от американской Moderna для ревакцинации людей старше 18 лет. Препарат представляет собой бивалентную вакцину следующего поколения, содержащую оригинальный препарат Moderna (мРНК-1273) и вакцину, нацеленную на штамм коронавируса «омикрон» (BA.1). Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) первым в мире выдало разрешение на применение вакцины мРНК-1273.214 против COVID-19 от американской Moderna для ревакцинации людей старше 18 лет. Препарат представляет собой бивалентную вакцину следующего поколения, содержащую оригинальный препарат Moderna (мРНК-1273) и вакцину, нацеленную на штамм коронавируса «омикрон» (BA.1).

Клинические исследования (КИ) вакцины показали, что иммунизация бустерной дозой мРНК-1273.214 вызывает сильный иммунный ответ как против «омикрона» (BA.1), так и против исходного штамма коронавируса. Также бивалентная вакцина вызывает хороший иммунный ответ против подвариантов «омикрона» BA.4 и BA.5, отметили в MHRA.

Например, через месяц после введения препарата у пациентов, которые не болели COVID-19, титр антител против BA.4/5 составил 776. Уровень выработанных антител в сравнении с показателем до прививки вырос в 6,3 раза у участников, получивших вакцину мРНК-1273.214.

Препарат можно использовать для повторной вакцинации совершеннолетних. Половина дозы (25 микрограммов) нацелена на «оригинальный» штамм, другая половина – на «омикрон». Выявленные в ходе КИ побочные эффекты, как правило, были легкими. Серьезных проблем с безопасностью не выявлено.

Moderna также подала документы на одобрение мРНК-1273.214 в Австралии, Канаде и Европе.

В конце июля правительство США заказало у Moderna 66 млн доз вакцины мРНК-1273.214 на $1,74 млрд. В том же месяце Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало производителям препаратов от COVID-19 включать компоненты BA.4 и BA.5 в свои вакцины.

В конце декабря 2020 года Великобритания первой в мире одобрила препарат от англо-шведской AstraZeneca против COVID-19 (AZD-1222). В начале того же месяца MHRA одобрило вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech (Comirnaty).