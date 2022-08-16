«ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на производство противотуберкулезного ЛП

Компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на производство и выпуск рецептурного противотуберкулезного препарата на основе аминосалициловой кислоты. ЛП представляет собой кишечнорастворимые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержащие 1000 мг действующего вещества, и относится к препаратам второго ряда для лечения туберкулеза.

Противотуберкулезные препараты разделены на два ряда в зависимости от переносимости и клинической эффективности. Препараты первого ряда оказывают максимальный эффект при минимальной токсичности. Препараты второго ряда оказывают более слабое воздействие на возбудителя туберкулеза и более токсичны для организма человека, но необходимы, когда у больных определяется устойчивость к препаратам первого ряда. Эти препараты входят в перечень ЖНВЛП.

Средство на основе аминосалициловой кислоты относится к препаратам второго ряда. Попадая в организм, действующее вещество всасывается и распределяется по тканям. Оно способно подавлять образование компонентов микобактериальной стенки, что приводит к нарушению функционирования клеток-возбудителей. Однако действие оказывается преимущественно на микобактерии, находящиеся в состоянии активного размножения, минуя клетки в стадии покоя, поэтому применение препарата рекомендовано в комбинации с другими противотуберкулезными средствами, чтобы замедлить развитие резистентности к ним.

В мае этого года линейка препаратов компании пополнилась первым антикоагуляционным средством на основе фондапаринукса натрия.

gxpnews