В Подмосковье построят завод по производству ЛП

Производство по розливу лекарственных форм в ампулы, флаконы и шприцы построят в особой экономической зоне «Дубна» Московской области, говорится в сообщении регионального Мининвеста, об этом передает РИА Новости.

Площадь объекта составит 8100 кв. м и будет состоять из двух производственных линий, склада готовой продукции, лабораторного комплекса и административно-бытовых помещений. Строительство завода позволит создать 180 рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Планируется, что компания будет выпускать препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Часть лекарств будет выпускаться в качестве аналогов иностранных препаратов», – говорится в сообщении.

Добавляется, что объем инвестиций застройщика «Аргументум Фарма» составит порядка 1,5 млрд рублей. Завершить возведение объекта планируется в третьем квартале 2023 года.

gxpnews