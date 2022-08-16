Власти США поставят медучреждениям до 442 тысяч доз вакцины Jynneos от оспы обезьян В РФ создан антиковидный препарат, восстанавливающий пораженные клетки » В США создали белковое ЛС от эпилепсии для людей с болезнью Альцгеймера Американские молекулярные биологи создали короткую белковую молекулу, которая подавляет эпилептические припадки у носителей болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале JCI Insight. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Университета Огасты. Развитие болезни Альцгеймера, а также различных форм инсультов и других нейродегенеративных болезней часто сопровождается появлением или усилением эпилептической активности. Во многих случаях медикам не удается их подавить при помощи существующих лекарств от эпилепсии. Исследователи разработали лекарство, способное подавлять приступы эпилепсии у людей с болезнью Альцгеймера, жертв инсультов и других нейродегенеративных заболеваний. Для этого они изучили работу рецепторов ADORA1, управляющих работой некоторых нервных клеток переднего мозга. Как объясняют молекулярные биологи, эти рецепторы и связанные с ними нейроны отвечают за запуск процессов, заставляющих человека заснуть. Соответственно, понижение активности рецепторов ADORA1, чего можно достичь при помощи кофеина, заставляет людей бодрствовать, тогда как стимуляция их работы приводит к тому, что индивид быстро засыпает. Американские исследователи обнаружили, что активность ADORA1 в нервных клетках человека регулируется белком нейробином, чьи функции до этого не были изучены. Молекулы этого пептида постоянно взаимодействуют с рецептором и не позволяют ADORA1 вырабатывать слишком сильные сигналы, которые могут неожиданно заставить человека заснуть в опасной для этого обстановке. Опираясь на эти сведения, команда разработала короткую белковую молекулу A1R-CT, которая мешает рецепторам ADORA1 и молекулам нейробина вступать в реакции друг с другом. Это позволяет плавно снижать активность нервной системы при ее перевозбуждении без риска того, что эпилептик неожиданно заснет из-за чрезмерно высокой активности ADORA1. Работу этого препарата ученые проверили на мышах, страдавших от эпилепсии и болезни Альцгеймера. Как показали опыты, пептид A1R-CT успешно блокировал припадки как при прямом введении в мозг грызунов, так и при интраназальных ингаляциях. Как считают исследователи, это открывает дорогу для испытаний данного препарата на крупных животных и добровольцах с эпилепсией и болезнью Альцгеймера. gxpnews